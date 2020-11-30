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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:50

"Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на $100 продовжується на ційлий тиждень ?

додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:04

  ЛОБ написав:"Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на $100 продовжується на ційлий тиждень ?

додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD

Так, є думка, що це вже днище ... Шорти зняв, встаю в довжину, так що нас вже двоє)))
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:55

Падати до $1500 в найближчі 1-3 місяці.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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