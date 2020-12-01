"Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на $100 продовжується на ційлий тиждень ?
додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:50
"Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на $100 продовжується на ційлий тиждень ?
додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:04
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:55
Падати до $1500 в найближчі 1-3 місяці.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:08
tobias
позбавте мене цієї нудьги - читати, що золото йде кудись у напрямку до $1.500
та ще й так вперто й безапеляційно.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:23
історичні патерни мають властивість повторюватися.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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