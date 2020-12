Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 305306307308 Додано: Пон 30 лис, 2020 18:50 "Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на $100 продовжується на ційлий тиждень ?



"Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на $100 продовжується на ційлий тиждень ?

додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD



додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD "Чорна" П'ятниця - діяще напродовжується на ційлий тиждень ?додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD

Так, є думка, що це вже днище ... Шорти зняв, встаю в довжину, так що нас вже двоє)))

Падати до $1500 в найближчі 1-3 місяці.



позбавте мене цієї нудьги - читати, що золото йде кудись у напрямку до $1.500



та ще й так вперто й безапеляційно.



https://i.imgur.com/ulB7r7C.png (на тижневих інтервалах)



https://i.imgur.com/U1aBCla.png (на денних інтервалах)



невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :

https://i.imgur.com/ulB7r7C.png (на тижневих інтервалах)

https://i.imgur.com/U1aBCla.png (на денних інтервалах)

по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст

історичні патерни мають властивість повторюватися.



насьогодні обмежилися лишень повторенням літніх максимуів від 10/08

корекційний мінімум було зафіксовано 24/09 біля позначки $828



щодо Платини (XPT/USD) $1.002

насьогодні обмежилися лишень повторенням літніх максимуів від 10/08

корекційний мінімум було зафіксовано 24/09 біля позначки $828

це ще не очевидний для більшості зівак-спостерігачів висхідний тренд, але поїзд вже рушив у дальню дорогу



насьогодні обмежилися лишень повторенням літніх максимуів від 10/08

корекційний мінімум було зафіксовано 24/09 біля позначки $828



це ще не очевидний для більшості зівак-спостерігачів висхідний тренд, але поїзд вже рушив у дальню дорогу насьогодні обмежилися лишень повторенням літніх максимуів відкорекційний мінімум було зафіксованобіля позначки, але поїзд вже рушив у дальню дорогу

Саме так. Платіна радує. Думаю, ще добавити PPLT )))

Очікуєте 1800?



Очікуєте 1800? Саме так. Платіна радує. Думаю, ще добавити PPLT )))Очікуєте 1800? change_pm Повідомлень: 2612 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 582 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 13:52 ЛОБ написав: tobias

позбавте мене цієї нудьги - читати, що золото йде кудись у напрямку до $1.500

та ще й так вперто й безапеляційно. позбавте мене цієї нудьги - читати, що золото йде кудись у напрямку до $1.500та ще й так вперто й безапеляційно.

Віра, що фонда залишиться стабільною і DJIA S&P не підуть у напрямку 14К,1500?

щодо Платини (XPT/USD) $1.062

завдання на формування довгих інвестиційних позицій на купівлю виконано

сподіваюсь усі зацікавлені у примноженні своїх заощаджень читачі вчасно скористалися моїми порадами

відтепер не має сенсу постійно коментувати ціни на Платину, принаймі з півроку-рік.



завдання на формування довгих інвестиційних позицій на купівлю виконано

сподіваюсь усі зацікавлені у примноженні своїх заощаджень читачі вчасно скористалися моїми порадами



відтепер не має сенсу постійно коментувати ціни на Платину, принаймі з півроку-рік. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10679 З нами з: 14.12.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:27 ЛОБ Додано: Пон 26 жов, 2020 14:26 написав: Так, позиції на купівлю драгметалів у довжину сформовано (25%/75% XAU & XPT)

...

визнання результатів виборів стороною переможеного кандидата забезпечить плавний перхід до наступнох фази доформування позицій із збільшенням позичкового маржинального плеча



я схильний пізніше агресивно додавати Платину до 300%-500% (плече від 3 до 5)

...

зазначу, на моє глибоке переконання прізвище переможця не матиме вирішального значення для перспектив позиціювання у драгметалах



Трамп-2 - це одразу вибуховий ріст захисних активів, але й прихід до влади демократа Байдена не обіцяє доляру США легкого життя



принципової світоглядної різниці між начебто консервативними республіканцями та соціялістами-демократами давно вже не існує, як не існує дієвих засобів вирішення накопичених та законсервованих двопартійним політичним популізмом гострих соціяльно-економічних проблем США



