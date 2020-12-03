Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:50
"Чорна" П'ятниця - дія знижки для рудого ще на
продовжується на ційлий тиждень ? $100 додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD
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ЛОБ
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:04
ЛОБ написав:
"Чорна" П'ятниця - дія
знижки для рудого
ще на
$100
продовжується на ційлий тиждень ?
додав повний лот на купівлю у довжину XAU/USD
Так, є думка, що це вже днище ... Шорти зняв, встаю в довжину, так що нас вже двоє)))
change_pm
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:55
Падати до $1500 в найближчі 1-3 місяці.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:08
tobias позбавте мене цієї нудьги - читати, що золото йде кудись у напрямку до $1.500 та ще й так вперто й безапеляційно.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:23
ЛОБ Додано: Сер 14 жов, 2020 13:11 написав:
невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :
https://i.imgur.com/ulB7r7C.png
(на тижневих інтервалах)
https://i.imgur.com/U1aBCla.png
(на денних інтервалах)
по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст
історичні патерни мають властивість повторюватися.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:36
$1.002 насьогодні обмежилися лишень повторенням літніх максимуів від 10/08 корекційний мінімум було зафіксовано біля позначки 24/09 $828 це ще не очевидний для більшості зівак-спостерігачів висхідний тренд, але поїзд вже рушив у дальню дорогу
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ЛОБ
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:32
ЛОБ написав: $1.002
насьогодні обмежилися лишень повторенням літніх максимуів від
10/08
корекційний мінімум було зафіксовано
24/09
біля позначки
$828 це ще не очевидний для більшості зівак-спостерігачів висхідний тренд
, але поїзд вже рушив у дальню дорогу
Саме так. Платіна радує. Думаю, ще добавити PPLT )))
Очікуєте 1800?
change_pm
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:52
ЛОБ написав: tobias
позбавте мене цієї нудьги - читати, що золото йде кудись у напрямку до $1.500
та ще й так вперто й безапеляційно.
Віра, що фонда залишиться стабільною і DJIA S&P не підуть у напрямку 14К,1500?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:17
$1.062 завдання на формування довгих інвестиційних позицій на купівлю виконано сподіваюсь усі зацікавлені у примноженні своїх заощаджень читачі вчасно скористалися моїми порадами відтепер не має сенсу постійно коментувати ціни на Платину, принаймі з півроку-рік.
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ЛОБ
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:27
ЛОБ Додано: Пон 26 жов, 2020 14:26 написав: Так, позиції на купівлю драгметалів у довжину сформовано (25%/75% XAU & XPT)
...
визнання результатів виборів стороною переможеного кандидата забезпечить плавний перхід до наступнох фази доформування позицій із збільшенням позичкового маржинального плеча
я схильний пізніше агресивно додавати Платину до 300%-500% (плече від 3 до 5)
...
зазначу, на моє глибоке переконання прізвище переможця не матиме вирішального значення для перспектив позиціювання у драгметалах
Трамп-2 - це одразу вибуховий ріст захисних активів, але й прихід до влади демократа Байдена не обіцяє доляру США легкого життя
принципової світоглядної різниці між начебто консервативними республіканцями та соціялістами-демократами давно вже не існує, як не існує дієвих засобів вирішення накопичених та законсервованих двопартійним політичним популізмом гострих соціяльно-економічних проблем США
нескінчений хаос на фінансових ринках стає небезпечною "нормою".
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