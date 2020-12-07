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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:13
Тренд визначено. Думайте.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:50
tobias написав:
Тренд визначено. Думайте.
Рістец ти загадковий?!
Хоку пишеш? Вдома кажеш жінці, шось тіпа - картопля. сковорідка. думай. ???
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change_pm
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