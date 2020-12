Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 306307308309 Додано: Пон 07 гру, 2020 20:13 Тренд визначено. Думайте. 13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку

Рістец ти загадковий?!

Хоку пишеш? Вдома кажеш жінці, шось тіпа - картопля. сковорідка. думай. ???

Рістец ти загадковий?!



Хоку пишеш? Вдома кажеш жінці, шось тіпа - картопля. сковорідка. думай. ??? Рістец ти загадковий?!Хоку пишеш? Вдома кажеш жінці, шось тіпа - картопля. сковорідка. думай. ??? change_pm Повідомлень: 2640 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 15:22 Скоро друга спроба $1780. 13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку

А, ти про це (нічого, шо на ти?) ...

Тут є пару моментів. Один з них американська внутрішня політика. Якщо там прилетить чорний лебідь, то про 1780 можна буде назавжди забути, і я б точно золото не шортив.

Ось останні новини. Сподіваюсь англійську знаете, якщо ні, тоді Хром допоможе перевести.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds

А, ти про це (нічого, шо на ти?) ...



Тут є пару моментів. Один з них американська внутрішня політика. Якщо там прилетить чорний лебідь, то про 1780 можна буде назавжди забути, і я б точно золото не шортив.



Ось останні новини. Сподіваюсь англійську знаете, якщо ні, тоді Хром допоможе перевести.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds А, ти про це (нічого, шо на ти?) ...Тут є пару моментів. Один з них американська внутрішня політика. Якщо там прилетить чорний лебідь, то про 1780 можна буде назавжди забути, і я б точно золото не шортив.Ось останні новини. Сподіваюсь англійську знаете, якщо ні, тоді Хром допоможе перевести. change_pm Повідомлень: 2640 З нами з: 03.02.16 Подякував: 69 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 18:57 change_pm

марна справа, облиште



імовірно у тобіаса якесь тимчасове "золоте" затьмарення, можливо перейнявся дефляційним дискурсом, начитавшись провідних стратегів чи економістів



