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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:13

Тренд визначено. Думайте.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:50

  tobias написав:Тренд визначено. Думайте.

Рістец ти загадковий?!

Хоку пишеш? Вдома кажеш жінці, шось тіпа - картопля. сковорідка. думай. ??? :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:22

Скоро друга спроба $1780.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:44

  tobias написав:Скоро друга спроба $1780.

А, ти про це (нічого, шо на ти?) ...

Тут є пару моментів. Один з них американська внутрішня політика. Якщо там прилетить чорний лебідь, то про 1780 можна буде назавжди забути, і я б точно золото не шортив.

Ось останні новини. Сподіваюсь англійську знаете, якщо ні, тоді Хром допоможе перевести.
https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:57

change_pm
марна справа, облиште

імовірно у тобіаса якесь тимчасове "золоте" затьмарення, можливо перейнявся дефляційним дискурсом, начитавшись провідних стратегів чи економістів

сподіваюсь він залишається адекватним загалом
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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