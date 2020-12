Додано: Чет 31 гру, 2020 21:28

Walter Bloomberg @DeItaone 2:00 PM · Mar 23, 2020

FED WILL BUY UNLIMITED AMOUNTS OF TREASURYS AND MORTGAGE SECURITIES



Найкращий подарунок на Новий Рік - це Золото !

ПС. а також Платина чи й Срібло.

Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.