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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:13
Тренд визначено. Думайте.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:50
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:22
Скоро друга спроба $1780.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:44
А, ти про це (нічого, шо на ти?) ...
Тут є пару моментів. Один з них американська внутрішня політика. Якщо там прилетить чорний лебідь, то про 1780 можна буде назавжди забути, і я б точно золото не шортив.
Ось останні новини. Сподіваюсь англійську знаете, якщо ні, тоді Хром допоможе перевести.
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:57
change_pm
марна справа, облиште
імовірно у тобіаса якесь тимчасове "золоте" затьмарення, можливо перейнявся дефляційним дискурсом, начитавшись якихось провідних стратегів
сподіваюсь він залишається адекватним загалом
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:21
як у тій трейдерській бувальщині : треба бути жадібним коли усі бояться падіння ???
XAU $1.845
XPT $1.020
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:29
Re: Золото XAU/USD
$1.896
золото купуватимуть як на рості фонди - так і на зниженні
дві різні причини : класичний антиінфляційний хедж + перетоки капіталу із ризикових у захисні активи - поєднаються в одну
win-win
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:29
щодо Платини (XPT/USD)
$1.045
вважаю, що зараз саме час задіяти маржинальне плече збільшивши позиції удвічі
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 31 гру, 2020 21:28
Walter Bloomberg @DeItaone 2:00 PM · Mar 23, 2020
FED WILL BUY UNLIMITED AMOUNTS OF TREASURYS AND MORTGAGE SECURITIES
Найкращий подарунок на Новий Рік - це Золото !
ПС. а також Платина чи й Срібло.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 31 гру, 2020 21:45
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