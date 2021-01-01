Приватні інвестори та професійні спекулянти мають занадто завищені позитивні очікування щодо продовження невпинного росту фондових ринків, зокрема як приклад - заява аналітика BMO Capital Markets (Yahoo News, 7 грудня):
"Чекайте черговий рік з двозначною прибутковістю. Ми очікуємо, що 2021 рік може стати одним з кращих в історії, з точки зору зростання прибутку."
Посеред настроїв панує цілковита ейфорія, безпечність, жадібність та самовпененість. І це вказує на зростання ризиків раптової корекції, що має з легкістю перерости у обвал ризикових активів.