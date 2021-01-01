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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:28

Приватні інвестори та професійні спекулянти мають занадто завищені позитивні очікування щодо продовження невпинного росту фондових ринків, зокрема як приклад - заява аналітика BMO Capital Markets (Yahoo News, 7 грудня):

"Чекайте черговий рік з двозначною прибутковістю. Ми очікуємо, що 2021 рік може стати одним з кращих в історії, з точки зору зростання прибутку."

Посеред настроїв панує цілковита ейфорія, безпечність, жадібність та самовпененість. І це вказує на зростання ризиків раптової корекції, що має з легкістю перерости у обвал ризикових активів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:09

Да, забыли про Байдена совсем. Он не авантюрист и явно прикрутит гайки разбушевавшимся пузыренадувателям, когда пузыри уже грозят всей финансовой системе.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:24

[="5022106:uaprofi"]

то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США

висхідний тренд по золоту продовжуватиметься
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С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?
Dimn
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37

  Dimn написав:С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?

При том, что американцы долларовую массу за год почти в полтора раза увеличили?
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:59

Dimn
чи то я ще не достатньо протверезів після святкування НР21, чи то дійсно ваша писанина настільки безсмістовна, що я нічого не можу втелепати ???

сподіваюсь, що перше ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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