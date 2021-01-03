Приватні інвестори та професійні спекулянти мають занадто завищені позитивні очікування щодо продовження невпинного росту фондових ринків, зокрема як приклад - заява аналітика BMO Capital Markets (Yahoo News, 7 грудня):
"Чекайте черговий рік з двозначною прибутковістю. Ми очікуємо, що 2021 рік може стати одним з кращих в історії, з точки зору зростання прибутку."
Посеред настроїв панує цілковита ейфорія, безпечність, жадібність та самовпененість. І це вказує на зростання ризиків раптової корекції, що має з легкістю перерости у обвал ризикових активів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США
висхідний тренд по золоту продовжуватиметься [/quote] С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?
Dimn написав:С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?
При том, что американцы долларовую массу за год почти в полтора раза увеличили?
японізація фінансових ринків США є одним з варіянтів імовірно бакс спочатку піде по ступаках єврика, спробувавши на зуб від'ємні % ставки
у ринковому хаосі валютних курсів та відсоткових ставок звичано дуже легко прогнозувати продовження хаосу, але той нескінченний та безмежний безлад, що невпинно насувається називатимуть з великої літери "Х"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.