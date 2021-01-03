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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 307308309310 Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:28 Приватні інвестори та професійні спекулянти мають занадто завищені позитивні очікування щодо продовження невпинного росту фондових ринків, зокрема як приклад - заява аналітика BMO Capital Markets (Yahoo News, 7 грудня):



"Чекайте черговий рік з двозначною прибутковістю. Ми очікуємо, що 2021 рік може стати одним з кращих в історії, з точки зору зростання прибутку."



Посеред настроїв панує цілковита ейфорія, безпечність, жадібність та самовпененість. І це вказує на зростання ризиків раптової корекції, що має з легкістю перерости у обвал ризикових активів. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10707 З нами з: 14.12.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:09 Да, забыли про Байдена совсем. Он не авантюрист и явно прикрутит гайки разбушевавшимся пузыренадувателям, когда пузыри уже грозят всей финансовой системе. hxbbgaf Повідомлень: 21988 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1606 раз. Подякували: 2279 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 09:24 [="5022106:uaprofi"]



то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США



висхідний тренд по золоту продовжуватиметься

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С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750? Dimn Повідомлень: 125 З нами з: 15.12.13 Подякував: 8 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37 Dimn написав: С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750? С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?

При том, что американцы долларовую массу за год почти в полтора раза увеличили? При том, что американцы долларовую массу за год почти в полтора раза увеличили? hxbbgaf Повідомлень: 21988 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1606 раз. Подякували: 2279 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 17:59 Dimn

чи то я ще не достатньо протверезів після святкування НР21, чи то дійсно ваша писанина настільки безсмістовна, що я нічого не можу втелепати ???



сподіваюсь, що перше )) Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10707 З нами з: 14.12.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 січ, 2021 10:53 ЛОБДодано: Вів 15 гру, 2020 12:21 написав: як у тій трейдерській бувальщині : треба бути жадібним коли усі бояться падіння ???



XAU $1.845

XPT $1.020 як у тій трейдерській бувальщині : треба бути жадібним коли усі бояться падіння ???

$1.935

$1.105 Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10707 З нами з: 14.12.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28



https://i.imgur.com/SYqbetd.png



японізація фінансових ринків США є одним з варіянтів

імовірно бакс спочатку піде по ступаках єврика, спробувавши на зуб від'ємні % ставки



у ринковому хаосі валютних курсів та відсоткових ставок звичано дуже легко прогнозувати продовження хаосу, але той нескінченний та безмежний безлад, що невпинно насувається називатимуть з великої літери "Х" Доляр США та % ставки : початок 2020 року - це початок нової сторінки в історії ставок по баксу, а не коротенький епізод, що вже закінчивсяяпонізація фінансових ринків США є одним з варіянтівімовірно бакс спочатку піде по ступаках єврика, спробувавши на зуб від'ємні % ставкиу ринковому хаосі валютних курсів та відсоткових ставок звичано дуже легко прогнозувати продовження хаосу, але той нескінченний та безмежний безлад, що невпинно насувається називатимуть з великої літери Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10707 З нами з: 14.12.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 307308309310 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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