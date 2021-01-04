Приватні інвестори та професійні спекулянти мають занадто завищені позитивні очікування щодо продовження невпинного росту фондових ринків, зокрема як приклад - заява аналітика BMO Capital Markets (Yahoo News, 7 грудня):
"Чекайте черговий рік з двозначною прибутковістю. Ми очікуємо, що 2021 рік може стати одним з кращих в історії, з точки зору зростання прибутку."
Посеред настроїв панує цілковита ейфорія, безпечність, жадібність та самовпененість. І це вказує на зростання ризиків раптової корекції, що має з легкістю перерости у обвал ризикових активів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США
висхідний тренд по золоту продовжуватиметься [/quote] С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?
Dimn написав:С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?
При том, что американцы долларовую массу за год почти в полтора раза увеличили?
японізація фінансових ринків США є одним з варіянтів імовірно бакс спочатку піде по ступаках єврика, спробувавши на зуб від'ємні % ставки
у ринковому хаосі валютних курсів та відсоткових ставок звичано дуже легко прогнозувати продовження хаосу, але той нескінченний та безмежний безлад, що невпинно насувається називатимуть з великої літери "Х"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ Додано: Сер 14 жов, 2020 13:39 написав:ажніяк не натякаю на можливе зниження Золота після виборів, до того ж не залежно від кінцевого номінального "переможця" - навіть за перемоги демократа Байдена
у цьому випадку ситуація може ще більше загостритися : ультра-праві прихильники Трампа можуть спробувати вийти на вулиці міст із зброєю у руках та захитити як ім здається свій єдиний правильний вибір від посягань ворогів та змовників
тому можливе різке зниження захисного Золота чи Платини на передвиборчій волатильності варто сприймати як ситуативний подарунок аби додавати на купівлю у довжину
США не в змозі вирішити накопичені суспільно-політичні проблеми цивілізованим шляхом щонайменше без значних економічних втрат
як не дивно, але я вбачаю деякі гротескні паралелі поміж Україною 2010-14 та США 2016-20 років - між Януковичем та Трампом - як загалом між Майданом та Анти-майданом
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.