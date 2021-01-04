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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:28

Приватні інвестори та професійні спекулянти мають занадто завищені позитивні очікування щодо продовження невпинного росту фондових ринків, зокрема як приклад - заява аналітика BMO Capital Markets (Yahoo News, 7 грудня):

"Чекайте черговий рік з двозначною прибутковістю. Ми очікуємо, що 2021 рік може стати одним з кращих в історії, з точки зору зростання прибутку."

Посеред настроїв панує цілковита ейфорія, безпечність, жадібність та самовпененість. І це вказує на зростання ризиків раптової корекції, що має з легкістю перерости у обвал ризикових активів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:09

Да, забыли про Байдена совсем. Он не авантюрист и явно прикрутит гайки разбушевавшимся пузыренадувателям, когда пузыри уже грозят всей финансовой системе.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:24

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то знайдемо насправді дуже просту відповідь - і вона у подальшій динаміці % ставок у доларах США

висхідний тренд по золоту продовжуватиметься
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С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?
Dimn
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37

  Dimn написав:С новым годом. Може вам попробовать погоду поугадывать. Якщо аналізувати графіки погоди минулих років то прогнози на поперед будуть точніше. Питання, додавати ще в лонг по 1890, потім продам по 1750?

При том, что американцы долларовую массу за год почти в полтора раза увеличили?
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:59

Dimn
чи то я ще не достатньо протверезів після святкування НР21, чи то дійсно ваша писанина настільки безсмістовна, що я нічого не можу втелепати ???

сподіваюсь, що перше ))
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:53

  ЛОБДодано: Вів 15 гру, 2020 12:21 написав:як у тій трейдерській бувальщині : треба бути жадібним коли усі бояться падіння ???

XAU $1.845
XPT $1.020

$1.935
$1.105
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28

Доляр США та % ставки : початок 2020 року - це початок нової сторінки в історії ставок по баксу, а не коротенький епізод, що вже закінчився

https://i.imgur.com/SYqbetd.png

японізація фінансових ринків США є одним з варіянтів
імовірно бакс спочатку піде по ступаках єврика, спробувавши на зуб від'ємні % ставки

у ринковому хаосі валютних курсів та відсоткових ставок звичано дуже легко прогнозувати продовження хаосу, але той нескінченний та безмежний безлад, що невпинно насувається називатимуть з великої літери "Х"
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:17

щодо Платини (XPT/USD)

Платина вже у перший робочий день Нового 2021 року спромоглася переписати багаторічний максимум біля $1.130 (з серпня 2016 року)

блискавичний відкат до $1.045 було викуплено - зараз бачемо на екрані вже $1.080

чіткі дії інвесторів та гравців з грошима : купувати на рості, додавати з відкату - мають послугувати нам як дороговказ

це об'їктивні реалії у новому висхідному тренді.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:21

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ Додано: Сер 14 жов, 2020 13:11 написав:невеличкий екскурс в історію - електоральні перегони 2016 :

https://i.imgur.com/ulB7r7C.png (на тижневих інтервалах)

https://i.imgur.com/U1aBCla.png (на денних інтервалах)

по факту виборів Золото спочатку було розпродали, і вже до кінця року воно впало на $180 - але ще до інавгурації 20-Січ-17 рудий впевнено пішов у ріст
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 13:24

  ЛОБ Додано: Сер 14 жов, 2020 13:39 написав:ажніяк не натякаю на можливе зниження Золота після виборів, до того ж не залежно від кінцевого номінального "переможця" - навіть за перемоги демократа Байдена

у цьому випадку ситуація може ще більше загостритися : ультра-праві прихильники Трампа можуть спробувати вийти на вулиці міст із зброєю у руках та захитити як ім здається свій єдиний правильний вибір від посягань ворогів та змовників

тому можливе різке зниження захисного Золота чи Платини на передвиборчій волатильності варто сприймати як ситуативний подарунок аби додавати на купівлю у довжину

США не в змозі вирішити накопичені суспільно-політичні проблеми цивілізованим шляхом щонайменше без значних економічних втрат

як не дивно, але я вбачаю деякі гротескні паралелі поміж Україною 2010-14 та США 2016-20 років - між Януковичем та Трампом - як загалом між Майданом та Анти-майданом
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