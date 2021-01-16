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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:48

Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгів

XAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні

... та подвоїти її за пару кварталів !!!
:idea:

Час робити великі сміливі ставки - безризикові та консервативні за своєю сутністю.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 05:49

** On December 8, 2020, the Mint received a formal notice of redemption by a holder of 6,000,000 ETRs under the Canadian Gold Reserves Program (representing approximately 24% of the outstanding gold ETRs on that date) that it intends to redeem such ETRs. The Mint does not believe that this redemption is likely to have an impact on trading liquidity of ETRs under the Canadian Gold Reserves Program.

https://www.reserves.mint.ca/tsx_gold/i ... et-values/

Цікавий момент хтось конвертує своє паперове золото в фізичне
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 06:57

  ЛОБ написав:Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгів

XAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні

... та подвоїти її за пару кварталів !!!
:idea:

Час робити великі сміливі ставки - безризикові та консервативні за своєю сутністю.

ЛОБ без образ...

Ставки ризикові нажаль...

Наразі починає відчуватись на ринку обмаль доларової ліквідності, як би зі всіма КУЕ це не звучало... ))))

Тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950...

Бакс потихеньку укріплюється, якщо фонда почне валитись, то можливо паперове золото ще ззілють нижче, навіть можливо до 1600...

От ви встанете наразі в лонг по 18хх, а вас прокатять вниз до 16хх. Навряд чи зможете висидіти... Можна і маржин кол спіймати і / чи фіксувати прилічного "лося" при швидкому русі вниз...

зі. Я стратегічно в лонзі по голду, але це мені не заважає торгувати і в шорт паперове золото...

До чого це я - обережніше нам всім треба бути, нажаль ринок ДМ дуже маніпулятивний (((
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 07:05

  Ukrainian написав:** On December 8, 2020, the Mint received a formal notice of redemption by a holder of 6,000,000 ETRs under the Canadian Gold Reserves Program (representing approximately 24% of the outstanding gold ETRs on that date) that it intends to redeem such ETRs. The Mint does not believe that this redemption is likely to have an impact on trading liquidity of ETRs under the Canadian Gold Reserves Program.

https://www.reserves.mint.ca/tsx_gold/i ... et-values/

Цікавий момент хтось конвертує своє паперове золото в фізичне

Цікаво, що в годину Х зроблять, як в 30 роках = конхфіскацію фізичного золота ....

Чи не зроблять? )))

зі. Зе грейт ресет = у вас нічого немає, але ви щасливі - не випадково в Штатах і Канаді канабіс сектор на висоті + в Штатах в деяких штатах (туфтологія :) )
починають дозволяти і більш важкі наркотики .... Отакої ...
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  #<1 ... 308309310311
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