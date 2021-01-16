ЛОБ написав:
Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгів
XAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні
... та подвоїти її за пару кварталів !!!
Час робити великі сміливі ставки - безризикові та консервативні за своєю сутністю
.
ЛОБ без образ...
Ставки ризикові нажаль...
Наразі починає відчуватись на ринку обмаль доларової ліквідності, як би зі всіма КУЕ це не звучало... ))))
Тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950...
Бакс потихеньку укріплюється, якщо фонда почне валитись, то можливо паперове золото ще ззілють нижче, навіть можливо до 1600...
От ви встанете наразі в лонг по 18хх, а вас прокатять вниз до 16хх. Навряд чи зможете висидіти... Можна і маржин кол спіймати і / чи фіксувати прилічного "лося" при швидкому русі вниз...
зі. Я стратегічно в лонзі по голду, але це мені не заважає торгувати і в шорт паперове золото...
До чого це я - обережніше нам всім треба бути, нажаль ринок ДМ дуже маніпулятивний (((