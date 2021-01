Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 308309310311 Додано: Чет 14 січ, 2021 22:48



XAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні



... та подвоїти її за пару кварталів !!!





Час робити великі сміливі ставки - безризикові та консервативні за своєю сутністю. Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгівXAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні... та подвоїти її за пару кварталів !!!Час робити великі сміливі ставки - безризикові та консервативні за своєю сутністю. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10717 З нами з: 14.12.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 05:49



https://www.reserves.mint.ca/tsx_gold/i ... et-values/



Цікавий момент хтось конвертує своє паперове золото в фізичне ** On December 8, 2020, the Mint received a formal notice of redemption by a holder of 6,000,000 ETRs under the Canadian Gold Reserves Program (representing approximately 24% of the outstanding gold ETRs on that date) that it intends to redeem such ETRs. The Mint does not believe that this redemption is likely to have an impact on trading liquidity of ETRs under the Canadian Gold Reserves Program.Цікавий момент хтось конвертує своє паперове золото в фізичне Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9486 З нами з: 18.06.08 Подякував: 28 раз. Подякували: 659 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 06:57 ЛОБ написав: Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгів



XAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні



... та подвоїти її за пару кварталів !!!





Час робити великі сміливі ставки - безризикові та консервативні за своєю сутністю. Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгівXAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні... та подвоїти її за пару кварталів !!!Час робити великі сміливі ставки -

ЛОБ без образ...



Ставки ризикові нажаль...



Наразі починає відчуватись на ринку обмаль доларової ліквідності, як би зі всіма КУЕ це не звучало... ))))



Тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950...



Бакс потихеньку укріплюється, якщо фонда почне валитись, то можливо паперове золото ще ззілють нижче, навіть можливо до 1600...



От ви встанете наразі в лонг по 18хх, а вас прокатять вниз до 16хх. Навряд чи зможете висидіти... Можна і маржин кол спіймати і / чи фіксувати прилічного "лося" при швидкому русі вниз...



зі. Я стратегічно в лонзі по голду, але це мені не заважає торгувати і в шорт паперове золото...



До чого це я - обережніше нам всім треба бути, нажаль ринок ДМ дуже маніпулятивний ((( ЛОБ без образ...Ставки ризикові нажаль...Наразі починає відчуватись на ринку обмаль доларової ліквідності, як би зі всіма КУЕ це не звучало... ))))Тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950...Бакс потихеньку укріплюється, якщо фонда почне валитись, то можливо паперове золото ще ззілють нижче, навіть можливо до 1600...От ви встанете наразі в лонг по 18хх, а вас прокатять вниз до 16хх. Навряд чи зможете висидіти... Можна і маржин кол спіймати і / чи фіксувати прилічного "лося" при швидкому русі вниз...зі. Я стратегічно в лонзі по голду, але це мені не заважає торгувати і в шорт паперове золото...До чого це я - обережніше нам всім треба бути, нажаль ринок ДМ дуже маніпулятивний ((( change_pm Повідомлень: 2868 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 07:05 Ukrainian написав: ** On December 8, 2020, the Mint received a formal notice of redemption by a holder of 6,000,000 ETRs under the Canadian Gold Reserves Program (representing approximately 24% of the outstanding gold ETRs on that date) that it intends to redeem such ETRs. The Mint does not believe that this redemption is likely to have an impact on trading liquidity of ETRs under the Canadian Gold Reserves Program.



https://www.reserves.mint.ca/tsx_gold/i ... et-values/



Цікавий момент хтось конвертує своє паперове золото в фізичне ** On December 8, 2020, the Mint received a formal notice of redemption by a holder of 6,000,000 ETRs under the Canadian Gold Reserves Program (representing approximately 24% of the outstanding gold ETRs on that date) that it intends to redeem such ETRs. The Mint does not believe that this redemption is likely to have an impact on trading liquidity of ETRs under the Canadian Gold Reserves Program.Цікавий момент

Цікаво, чи в годину Х зроблять, як в 30 роках = конхфіскацію фізичного золота ....



Чи не зроблять? )))



зі. Зе грейт ресет = у вас нічого немає, але ви щасливі - не випадково в Штатах і Канаді канабіс сектор на висоті + в Штатах в деяких штатах (туфтологія )

починають дозволяти і більш важкі наркотики .... Отакої ... Цікаво, чи в годину Х зроблять, як в 30 роках = конхфіскацію фізичного золота ....Чи не зроблять? )))зі. Зе грейт ресет = у вас нічого немає, але ви щасливі - не випадково в Штатах і Канаді канабіс сектор на висоті + в Штатах в деяких штатах (туфтологіяпочинають дозволяти і більш важкі наркотики .... Отакої ... change_pm Повідомлень: 2868 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 10:20 От такі дєла...



Особливо з 20 хвилини... change_pm Повідомлень: 2868 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 17:52 change_pm



про долярову ліквідність - її нестачу

не вигадуйте зайвого, чого не існує



та ще й за нульових % ставок



не забуваймо про існування кредитно-грошового мультиплікатора, диверсифікацію та перетоки капіталу



дефіцит ліквідності призводить до росту % ставок оверйнайт, криза 2008 року відбувалася на тлі підвищених % ставок грошового ринку під 20-30% річних Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10717 З нами з: 14.12.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 січ, 2021 18:03 Re: Золото XAU/USD change_pm написав: ... тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950 ... тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950

приклад якоїсь вигаданої бувальщини ))



на цьому ринку тисячі великих гравців

жоден з яких не ставатиме проти тренду та не у змозі зупинити тенденцію



саме зараз зберігаються ідеальні умови для накопичення довгих позицій у дорогоцінних металах : поточні ціни, таймінг, інвестиційний горизонт приклад якоїсь вигаданої бувальщини ))на цьому ринку тисячі великих гравцівжоден з яких не ставатиме проти тренду та не у змозі зупинити тенденціюсаме зараз зберігаються ідеальні умови для накопичення довгих позицій у дорогоцінних металах : поточні ціни, таймінг, інвестиційний горизонт Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10717 З нами з: 14.12.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 1238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 10:23 ЛОБ написав: change_pm написав: ... тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950 ... тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950

приклад якоїсь вигаданої бувальщини ))



на цьому ринку тисячі великих гравців

жоден з яких не ставатиме проти тренду та не у змозі зупинити тенденцію



саме зараз зберігаються ідеальні умови для накопичення довгих позицій у дорогоцінних металах : поточні ціни, таймінг, інвестиційний горизонт на цьому ринку тисячі великих гравцівжоден з яких не ставатиме проти тренду та не у змозі зупинити тенденціюсаме зараз зберігаються ідеальні умови для накопичення довгих позицій у дорогоцінних металах : поточні ціни, таймінг, інвестиційний горизонт

Ага-ага... виділив денну свічку, спочатку один великий гравець ливанув, а потім роботи доторгували... і все це було на тому тижні...





А ти кажеш - вигадана бувальшина...



саме зараз зберігаються ідеальні умови для накопичення довгих позицій у дорогоцінних металах

Здається, ти таке казав і на рівні 19хх, нема бажання перечитувати пости.



Так ось питання - якщо хтось взяв по 19хх читаючи тебе, тобі що?



Хто йому лікар? Це ж не фінансова консультація, так?



А якщо звозять такого чувака на рівень 16хх, що тоді?



Імхо з такими речами треба бути обережніше... Великі гравці перетруть кістки всім малим ))) Ага-ага... виділив денну свічку, спочатку один великий гравець ливанув, а потім роботи доторгували... і все це було на тому тижні...А ти кажеш - вигадана бувальшина...Здається, ти таке казав і на рівні 19хх, нема бажання перечитувати пости.Так ось питання - якщо хтось взяв по 19хх читаючи тебе, тобі що?Хто йому лікар? Це ж не фінансова консультація, так?А якщо звозять такого чувака на рівень 16хх, що тоді?Імхо з такими речами треба бути обережніше... Великі гравці перетруть кістки всім малим ))) change_pm Повідомлень: 2868 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 січ, 2021 10:36 ЛОБ написав: change_pm



про долярову ліквідність - її нестачу

не вигадуйте зайвого, чого не існує



та ще й за нульових % ставок



не забуваймо про існування кредитно-грошового мультиплікатора, диверсифікацію та перетоки капіталу



дефіцит ліквідності призводить до росту % ставок оверйнайт, криза 2008 року відбувалася на тлі підвищених % ставок грошового ринку під 20-30% річних про долярову ліквідність - її нестачуне вигадуйте зайвого, чого не існуєта ще й за нульових % ставокне забуваймо, диверсифікацію та перетоки капіталудефіцит ліквідності призводить до росту % ставок оверйнайт, криза 2008 року відбувалася на тлі підвищених % ставок грошового ринку під 20-30% річних

Ага, саме про нього я і не забуваю...



Бабки лежать в банках і на фонді, депозити виросли на 30% за 2020 рік, двіж бабла практично завмер, американці гасять кредитки, а не користуються ними, 20 млн безробітних.



Мультиплікатор, ага... Зломався в Штатах мультиплікатор! )))



Дивлюсь бонд кінг на ютюбі, і знаєш, якось він переконливіше вєшає, ніж ти )))



Звичайно, час покаже інфлец чи дефлец, але ми говоримо не про 5-10 років, а про рік максимум, тому влєт на голді на 5-15-20 % за рік якось буде дуже неприємно, якшо за тобою повторювати )))



А якщо ще з плечем (як ти вещаєш) то взагалі можна без штанів лишиться ... )))) Ага, саме про нього я і не забуваю...Бабки лежать в банках і на фонді, депозити виросли на 30% за 2020 рік, двіж бабла практично завмер, американці гасять кредитки, а не користуються ними, 20 млн безробітних.Мультиплікатор, ага... Зломався в Штатах мультиплікатор! )))Дивлюсь бонд кінг на ютюбі, і знаєш, якось він переконливіше вєшає, ніж ти )))Звичайно, час покаже інфлец чи дефлец, але ми говоримо не про 5-10 років, а про рік максимум, тому влєт на голді на 5-15-20 % за рік якось буде дуже неприємно, якшо за тобою повторювати )))А якщо ще з плечем (як ти вещаєш) то взагалі можна без штанів лишиться ... )))) change_pm Повідомлень: 2868 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 308309310311 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит Lady_N і 4 гостейМодератори: ТупУм