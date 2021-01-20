Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 22:48
Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгів
XAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні
... та подвоїти її за пару кварталів !!!
Час робити великі сміливі ставки - безризикові та консервативні за своєю сутністю.
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ЛОБ
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Додано: Нед 17 січ, 2021 05:49
** On December 8, 2020, the Mint received a formal notice of redemption by a holder of 6,000,000 ETRs under the Canadian Gold Reserves Program (representing approximately 24% of the outstanding gold ETRs on that date) that it intends to redeem such ETRs. The Mint does not believe that this redemption is likely to have an impact on trading liquidity of ETRs under the Canadian Gold Reserves Program.
https://www.reserves.mint.ca/tsx_gold/i ... et-values/
Цікавий момент хтось конвертує своє паперове золото в фізичне
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Додано: Нед 17 січ, 2021 06:57
ЛОБ написав:
Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгів
XAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні
... та подвоїти її за пару кварталів !!!
Час робити великі сміливі ставки -
безризикові та консервативні за своєю сутністю
.
ЛОБ без образ...
Ставки ризикові нажаль...
Наразі починає відчуватись на ринку обмаль доларової ліквідності, як би зі всіма КУЕ це не звучало... ))))
Тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950...
Бакс потихеньку укріплюється, якщо фонда почне валитись, то можливо паперове золото ще ззілють нижче, навіть можливо до 1600...
От ви встанете наразі в лонг по 18хх, а вас прокатять вниз до 16хх. Навряд чи зможете висидіти... Можна і маржин кол спіймати і / чи фіксувати прилічного "лося" при швидкому русі вниз...
зі. Я стратегічно в лонзі по голду, але це мені не заважає торгувати і в шорт паперове золото...
До чого це я - обережніше нам всім треба бути, нажаль ринок ДМ дуже маніпулятивний (((
change_pm
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Додано: Нед 17 січ, 2021 07:05
Ukrainian написав:
** On December 8, 2020, the Mint received a formal notice of redemption by a holder of 6,000,000 ETRs under the Canadian Gold Reserves Program (representing approximately 24% of the outstanding gold ETRs on that date) that it intends to redeem such ETRs. The Mint does not believe that this redemption is likely to have an impact on trading liquidity of ETRs under the Canadian Gold Reserves Program.
https://www.reserves.mint.ca/tsx_gold/i ... et-values/
Цікавий момент
хтось конвертує своє паперове золото в фізичне
Цікаво, чи в годину Х зроблять, як в 30 роках = конхфіскацію фізичного золота ....
Чи не зроблять? )))
change_pm
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Додано: Нед 17 січ, 2021 10:20
Особливо з 20 хвилини...
change_pm
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Додано: Нед 17 січ, 2021 17:52
change_pm про долярову ліквідність - її нестачу не вигадуйте зайвого, чого не існує та ще й за нульових % ставок не забуваймо про існування кредитно-грошового мультиплікатора, диверсифікацію та перетоки капіталу дефіцит ліквідності призводить до росту % ставок оверйнайт, криза 2008 року відбувалася на тлі підвищених % ставок грошового ринку під 20-30% річних
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ЛОБ
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Додано: Нед 17 січ, 2021 18:03
change_pm написав:
... тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950
приклад якоїсь вигаданої бувальщини ))
на цьому ринку тисячі великих гравців
жоден з яких не ставатиме проти тренду та не у змозі зупинити тенденцію
саме зараз зберігаються ідеальні умови для накопичення довгих позицій у дорогоцінних металах : поточні ціни, таймінг, інвестиційний горизонт
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ЛОБ
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:23
ЛОБ написав: change_pm написав:
... тому тиждень назад один британський фонд і ливанув паперового золота на 600 чи 800 млн. зваливши золото з 1950
приклад якоїсь вигаданої бувальщини ))
на цьому ринку тисячі великих гравців
жоден з яких не ставатиме проти тренду та не у змозі зупинити тенденцію
саме зараз зберігаються ідеальні умови для накопичення довгих позицій у дорогоцінних металах : поточні ціни, таймінг, інвестиційний горизонт
Ага-ага... виділив денну свічку, спочатку один великий гравець ливанув, а потім роботи доторгували... і все це було на тому тижні...
А ти кажеш - вигадана бувальшина...
саме зараз зберігаються ідеальні умови для накопичення довгих позицій у дорогоцінних металах
Здається, ти таке казав і на рівні 19хх, нема бажання перечитувати пости.
Так ось питання - якщо хтось взяв по 19хх читаючи тебе, тобі що?
Хто йому лікар? Це ж не фінансова консультація, так?
А якщо звозять такого чувака на рівень 16хх, що тоді?
Імхо з такими речами треба бути обережніше... Великі гравці перетруть кістки всім малим )))
change_pm
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:08
change_pm
Здається, ти таке казав і на рівні 19хх, нема бажання перечитувати пости.
Так ось питання - якщо хтось взяв по 19хх читаючи тебе, тобі що?
дискусію варто підкріплювати цитатами опонента, вказуючи дату коментаря
ваша сумнівна теза про нестачу доляра та моє заперечення про % ставки залищилися без увагу
нажаль наша розмова перетворюється на сцену східного базару.
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ЛОБ
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:14
ЛОБ Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:33 написав:
у Березні ми були свідками блискавичного падіння ауруму на
$250
з позначки $1.703 до $1.451 упродовж короткого періоду часу 08/03-16/03
у результаті "падіння" вже у Квітні ціна переписала багаторічні максимуми з 2012-го року
тому зниження золота на $200 нічого не може змінити - ані у послідовності трендових екстремумів, ані у моїх прогнозах
зрозуміло, що торгівля і прогнози (у сенсі очікувань) - речі не тотожні
сетап на купівлю спрацював, цілі росту досягнуто, частину позицій зафіксовано
у випадку зниження - чого я не можу звісно виключати - спрацюють або профітні лосі, або я зможу вийти на без-збитковому рівні
мої прогнози при цьому взагалі ніяк не постраждають ))
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ЛОБ
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