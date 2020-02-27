за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд
та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові
підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.
навіть додати нема чого.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав:здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))
набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору ... по золоту десь ближче до $1.850-$1.900
ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 14:00 написав:ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях" технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору
мовляв ріст не справжній більшість не хоче купувати аурум "задорого"
ЛОБ Додано: Сер 27 тра, 2020 19:36 написав:щурячі перегони напередодні президентських виборів США та загострення геополітичних протиріч з Китаєм не залищають простору для захоплення технічними індикаторами, що начебто пророкують низхідні перспективи для ЗОЛОТА
"перекупленість" та "дивергенції" мають стати пасткою для ведмедиків.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.