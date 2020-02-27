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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:15

  ЛОБ Додано: Вівт 16 чер, 2020 01:08 написав:Цікаве спостереження : накопичення обсягів торгів по золоту відбувається практично на 7-ми річних максимумах у діапазоні $1.690-1730

а ціна стоїть

очевидно, йде накопичення лонгів та перерозподіл ауруму із слабких рук + фіксинг вразливих шортів, що криються щойно вийшовши у легенький профіт

можу зробити висновок про визрівання висхідного прориву з рухом на $100-150
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:19

Повне дежавю або рімейк-2

у сталому довгостроковому тренді можна повторювати свої ж коментарі раз на пів року

не боючися помилитися ))
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:22

  ЛОБ Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:31 написав:жоден з технічних індикаторів не зупинить захисний метал по дорозі до оновлення історичних максимумів

XAU/USD на тижневих інтервалах з 2002 року :

https://i.imgur.com/24REDU2.png

за великим рахунком тільки здорова економічна політика та фіскальна дисципліна у США могли б зупинити цей тренд

та, навпаки, здається що уряд та федрезерв роблять усе можливе, щоб знецінити свій доляр - підуть на будь які небезпечні експерименти та навіть проти здорового глузду задля декількох лічених додаткових тижнів спокою своєму електоратові

підстаркуватий ковбой Трамп увійде в Історію не тільки як невіглас-невдаха, він ще встигне "переписати" історію максимальних цін Золота проти бакса.

навіть додати нема чого.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:30

  ЛОБ Додано: Чет 27 лют, 2020 17:13 написав:здається, ринок драгів притих ... як той Дракон перед стрибком у небо ))

набираємо шортистів начебто на виснаженні ралі - накопичуємо обсяги для прориву нагору
...
по золоту десь ближче до $1.850-$1.900

  ЛОБ Додано: Пон 18 тра, 2020 14:00 написав:ситуація повторюється - спекулянти шортять рудого як їм здається на "хаях"
технічні анаітики вказують на ведмежі дивергенції на графіках золота, перекупленість осциляторів, незначні обсяги торгів для прориву нагору

мовляв ріст не справжній
більшість не хоче купувати аурум "задорого"

  ЛОБ Додано: Сер 27 тра, 2020 19:36 написав:щурячі перегони напередодні президентських виборів США та загострення геополітичних протиріч з Китаєм не залищають простору для захоплення технічними індикаторами, що начебто пророкують низхідні перспективи для ЗОЛОТА

"перекупленість" та "дивергенції" мають стати пасткою для ведмедиків.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:49

щодо ЗОЛОТА

для лінивих критиків - усі мої рекомендації на одному малюночку :
  ЛОБ Додано: Сер 11 лис, 2020 14:41 написав:XAU/USD на денних інтервалах :

https://i.imgur.com/2q6aDpz.png

наполохати шпекулів зливом рудого ? та вже всі полохані й не раз
дефляційна тема на випадок падіння фондових ринків чи й глибшої масштабнішої рецесії ? - інвестори радо вітатимуть нижчі ціни
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