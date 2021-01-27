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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 січ, 2021 10:01
В тому, що з липня 2021 повинно початись обмеження торгування безпоставочним золотом, так як контракти повинні бути на 85% забезпечені фізичним металом.
Висновки:
- ціна золота виросте до 3000 уе, але не швидко, т.к. ЦБ будуть контролювати процес і не дадуть фізикам зайти в метал )))
- не зовсім зрозумів, що буде з торгівлею деривативами на голд.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 00:00
The U.S. M2 money supply expanded by $369 billion last week, the most since March. The YoY growth rate is now 26.54%, which is unprecedented.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 21:35
стаття вродженого Євро-скептика ))The Dollar's Crash Is Only Just Beginninghttps://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -beginning
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Додано: Сер 27 січ, 2021 11:15
ЛОБ написав:
Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгівXAU
, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні
... та подвоїти її за пару кварталів !!! Час робити великі сміливі ставки
- безризикові та консервативні за своєю сутністю.
Маю нестерпне бажання запитати стосовно долі цих великих сміливих ставок зроблених 14 січня по 1840, сходивших вниз на 1810, наразі 1845.
Все нормально?
Коли буде вже + 30-50%? Вже немає сил сидіти в боковіку з червоним монітором )))) і шансами звалитись на 17хх
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Додано: Сер 27 січ, 2021 18:53
change_pm
ви ставите риторичні запитання, відповіді на які можете надати тільки ви самі ))
я завжди позитивно ставлюся до конструктивної критики та дружнього невинного тролінгу, а останнім часом навіть й до не зовсім дружнього
гумор має стати у нагоді усім учасникам дискусії, і риторам також.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:11
XAU/USD $1.845
XPT/USD $1.070
на ринку драгів взагалі нічого не відбувається
повний штиль та спокій у інвесторів
якщо хтось нервує з приводу місячних коливань на $50-$100, то тут варіянтів одразу декілька : або це людина взагалі нервова, або накопичений стрес від самоізоляції перед монітором, або не-івестор ))
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:15
ЛОБ Додано: Вів 15 гру, 2020 12:21 написав:
як у тій трейдерській бувальщині : треба бути жадібним коли усі бояться падіння ???XAU $1.845XPT $1.020
золото на місці, а платина навіть трошки підросла ))
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:22
я залишаюсь переконаним прихильником тактики викупу поточних корекційних мінімумів не залежно від супутних технічних шумів та галасливих заяв технічних аналітиків
це ще актуальніше для покупців фізичного металу.
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