#<1 ... 310311312313 Додано: Суб 23 січ, 2021 10:01 В тому, що з липня 2021 повинно початись обмеження торгування безпоставочним золотом, так як контракти повинні бути на 85% забезпечені фізичним металом.



Висновки:

- ціна золота виросте до 3000 уе, але не швидко, т.к. ЦБ будуть контролювати процес і не дадуть фізикам зайти в метал )))

- не зовсім зрозумів, що буде з торгівлею деривативами на голд. change_pm Повідомлень: 2943 З нами з: 03.02.16 Подякував: 74 раз. Подякували: 627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 січ, 2021 00:00 The U.S. M2 money supply expanded by $369 billion last week , the most since March. The YoY growth rate is now 26.54 %, which is unprecedented. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10738 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 січ, 2021 21:35



The Dollar's Crash Is Only Just Beginning

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -beginning стаття вродженого Євро-скептика )) Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10738 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 11:15 ЛОБ написав: Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгів



XAU, XPT & XAG спроможні додати 30%-50% до своєї вартості за лічені тижні



... та подвоїти її за пару кварталів !!!





Час робити великі сміливі ставки - безризикові та консервативні за своєю сутністю. Тривале накопичення торгових обсягів в порівняно вузенькому ціновому діапазоні вказує на вибуховий потенціал росту драгів, XPT & XAG спроможні... та подвоїти її за пару кварталів !!!- безризикові та консервативні за своєю сутністю.

Маю нестерпне бажання запитати стосовно долі цих великих сміливих ставок зроблених 14 січня по 1840, сходивших вниз на 1810, наразі 1845.



Все нормально?



Коли буде вже + 30-50%? Вже немає сил сидіти в боковіку з червоним монітором )))) і шансами звалитись на 17хх Маю нестерпне бажання запитати стосовно долі цих великих сміливих ставок зроблених 14 січня по 1840, сходивших вниз на 1810, наразі 1845.Все нормально?Коли буде вже + 30-50%? Вже немає сил сидіти в боковіку з червоним монітором )))) і шансами звалитись на 17хх change_pm Повідомлень: 2943 З нами з: 03.02.16 Подякував: 74 раз. Подякували: 627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 18:53 change_pm



ви ставите риторичні запитання, відповіді на які можете надати тільки ви самі ))



я завжди позитивно ставлюся до конструктивної критики та дружнього невинного тролінгу, а останнім часом навіть й до не зовсім дружнього



гумор має стати у нагоді усім учасникам дискусії, і риторам також. Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10738 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:11 XAU/USD $1.845

XPT/USD $1.070



на ринку драгів взагалі нічого не відбувається

повний штиль та спокій у інвесторів



якщо хтось нервує з приводу місячних коливань на $50-$100, то тут варіянтів одразу декілька : або це людина взагалі нервова, або накопичений стрес від самоізоляції перед монітором, або не-івестор )) Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10738 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:15 ЛОБ Додано: Вів 15 гру, 2020 12:21 написав: як у тій трейдерській бувальщині : треба бути жадібним коли усі бояться падіння ???



XAU $1.845

XPT $1.020 як у тій трейдерській бувальщині : треба бути жадібним коли усі бояться падіння ???

золото на місці, а платина навіть трошки підросла )) золото на місці, а платина навіть трошки підросла )) Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 10738 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 19:22 я залишаюсь переконаним прихильником тактики викупу поточних корекційних мінімумів не залежно від супутних технічних шумів та галасливих заяв технічних аналітиків



