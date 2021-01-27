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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:39
US government bond overnight #repo rates are back in negative territory as money markets are flooded with liquidity https://t.co/lTbH4XeERO
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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