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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:39

US government bond overnight #repo rates are back in negative territory as money markets are flooded with liquidity
https://t.co/lTbH4XeERO
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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