ЛОБ написав:DmitryK
як крипта може зайняти місце золота чи срібла у радіоелектроніці ))
воно може виглядати що щось займає, але коли хоч трохи поміркувати
не бачу простору для компромісу, як і Нуріель Рубіні чи Пітер Шифф
крипта як цифрове "золото" це солодкий самообман
ПС. усім інвесторам криптовалют золоті жучки можуть тільки щиро дякувати за хибне спрямування своїх капіталів у фальшиві "активи", що на деякий час відтермінувало подорожчання дорогоцінних металів.
я більше про те золото, що лежить мертвим вантажем в золотовалютних резервах, адже в радіоелектроніці того золота використовується мізер.
і саме цей обсяг цілком може, і вже заміняє, крипта.
дякую за відповідь!