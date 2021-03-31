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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Чет 11 бер, 2021 23:22

  ЛОБ написав:DmitryK

як крипта може зайняти місце золота чи срібла у радіоелектроніці ))
воно може виглядати що щось займає, але коли хоч трохи поміркувати

не бачу простору для компромісу, як і Нуріель Рубіні чи Пітер Шифф

крипта як цифрове "золото" це солодкий самообман

ПС. усім інвесторам криптовалют золоті жучки можуть тільки щиро дякувати за хибне спрямування своїх капіталів у фальшиві "активи", що на деякий час відтермінувало подорожчання дорогоцінних металів.

я більше про те золото, що лежить мертвим вантажем в золотовалютних резервах, адже в радіоелектроніці того золота використовується мізер.
і саме цей обсяг цілком може, і вже заміняє, крипта.
дякую за відповідь!
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:20

ЗОЛОТО проти Крипти

  DmitryK написав:я більше про те золото, що лежить мертвим вантажем в золотовалютних резервах, адже в радіоелектроніці того золота використовується мізер.
і саме цей обсяг цілком може, і вже заміняє, крипта.
дякую за відповідь!

своїми відповідями ви тільки послабшуєте позиції криптовалют ))
скажіть, як активно використовується крипта у гаманцях інвесторів ? не кажучи вже про зручність та дешевизну крипто розрахунків

а ось із резервним золотом все дуже цікаво

не рухаючись ані на дюйм золото у сховищах центообанків може активно використовуватися : його активно своплять за бакс, позичають комерційним банкам, та й продають іншим цб, залишаючи на відповідальному зберіганні

далі свопове золото можна шортити на ринках, аби стримувати ріст його ціни ...

використання золота у радіоелектроніці - коли вона всюди навколо нас - навіть у космос літає, зовсім не мізер (37% промислового споживання США)

зазначу, розвинуті індустріальні країни, що його споживають, суттєво залежать від постачання металу з країн, де воно видобувається (Китай, РФ, країни Півд. Америки та Африки)

кількість проектів по створенню криптовалют практично нічим не обмежується - їхня електронна емісія має чистий фіатний характер як і у паперових

на довгостроковму видноколі у 15-25 років усі сучасні криптовалюти повністю втратять свою вартість аж до $0 (НУЛЯ), а золото виросте разів у 100
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 13:21

Золото прроти Облігацій

“We believe 2020 marked the secular low point for inflation and interest rates,” BofA strategists led by Michael Hartnett wrote in a note to clients. “The 40-year bull market in bonds is over.”

Given rates are still low on a historic basis, more losses may be in store for bond investors, according to Michael Reynolds, chief investment officer at Glenmede.

“We’re very cautious of the downside risk to the fixed-income part of our clients’ portfolios,” he said. “And that’s particularly why we are underweight core fixed-income at this time.”

https://www.bloomberg.com/news/articles ... elds-spike

ПС. куди ж підуть потоки капіталу з довгострокових державних облігацій ?
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 13:06

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ Додано: Сер 17 лют, 2021 11:33 написав:$1.788

що відбувається із аурумом ? логіка спостережень за безладдям на фінансових ринках має підказати простеньку версію полювання за стопами інвесторів з метою накопичення необхідних торгових обсягів

https://i.imgur.com/VpUZTrG.png

отже, ціль - оновити мінімуми біля $1.765 від 30/11/20 - повибивати слабких покупців - забрати їхні довгі позиції собі

показово проорати шар стопів поглибше баксів на $15-20 щоб зачепити усіх

а далі невимушено повернутися до висхідної трендової динаміки.

корекційні мінімуми було розширено на $88 - аж до $1.677 :
https://i.imgur.com/G4KczpZ.png

щоб ні у кого не залишилося не тільки сумнівів, але й позицій ))

далі за стрілочкою на +$250 вище !?!
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 13:29

щодо Платини (XPT/USD)

  ЛОБ Додано: Сер 17 лют, 2021 14:49 написав:торговий план схематично нашвидкуруч :

https://i.imgur.com/5v3KlFi.png

не варто занадто багато рефлексувати, краще довіритися тренду та рефлексам

найпростіший лінійно-трендовий аналіз доводиться свою надійність :

https://i.imgur.com/qkIViC1.png

горизонтальні лінії спротиву та підтримки, зони накопичення, корекційні рівні - все за абеткою трейдінгу як для початківців.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 14:55

із фін twitter-а сьогодні :
Let's buy some Greek 30 year debt at 1.52% - a wonderful investment opportunity !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 08:57

От такі пироги)))



Дивимося, думаємо, щось робимо... Чи сидимо на паркані )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:30

випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінів

зазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)

Платини у наших банках взагалі немає

є велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:00

  ЛОБ написав:далі за стрілочкою на +$250 вище !?!

Доброго! Ви якісь позиції займаєте на реальних рахунках, чи лише даєте аналіз-прогноз?
sonder
 
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