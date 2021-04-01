sonder
не розумію, що дасть вам моя відповідь ))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:40
ЛОБ
Як що дасть?
Маю питання по утриманню відкритих позицій. З практиком можна більш предметно обнести ці теми. Ладно там через форекс кухню, голду можна вперто тримать при 0,1 дол за піпс. Орієнтуючись на СМЕ, де GC коштує $10/tick, 20-30 тіків не туди і прощавай місячна зп. Для голди це пиль. По плану лонг, а практіш ап/даун 2-3 рази за день і все по стопам, і по депу...
Один косячок буде бить по кишені так, що аж гай шумить і верби гнуться. Розумієте?)).
Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:48
sonder
погортайте сторінки, почитайте, відповідь стане ближчою ))
щоб верби не гнулися, треба раціонально використовувати маржинальне плече та розраховувати свої ризики. бо ніякої зарплатні не вистачить покривати постійні косяки
ставте конкретні запитання - пошукаємо відповідь разом.
|