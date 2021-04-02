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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:42

sonder
не розумію, що дасть вам моя відповідь ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:40

ЛОБ
Як що дасть?
Маю питання по утриманню відкритих позицій. З практиком можна більш предметно обнести ці теми. Ладно там через форекс кухню, голду можна вперто тримать при 0,1 дол за піпс. Орієнтуючись на СМЕ, де GC коштує $10/tick, 20-30 тіків не туди і прощавай місячна зп. Для голди це пиль. По плану лонг, а практіш ап/даун 2-3 рази за день і все по стопам, і по депу...
Один косячок буде бить по кишені так, що аж гай шумить і верби гнуться. Розумієте?)).
sonder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:48

sonder

погортайте сторінки, почитайте, відповідь стане ближчою ))

щоб верби не гнулися, треба раціонально використовувати маржинальне плече та розраховувати свої ризики. бо ніякої зарплатні не вистачить покривати постійні косяки

ставте конкретні запитання - пошукаємо відповідь разом.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:56

  ЛОБ написав:щоб верби не гнулися, треба раціонально використовувати маржинальне плече та розраховувати свої ризики. бо ніякої зарплатні не вистачить покривати постійні косяки

Постійні косяки приведуть до злива депо навіть самим мінімальним лотом. Тому перша печаль це правильний підхід, який дає змогу заробляти. ЯК? Оце головне.
Розрахунок лота - то друга печаль, імхо.

Квесчнз:
як трейдать, не вгадуючи куди піде базар і заробить на самальоот?
один стоп великий, чи купка мленьких?
як увірувать в мощь свого вангування і утримувать позу овернайт?
Конкретних питань багато...
sonder
 
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