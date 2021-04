Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

Додано: Чет 01 кві, 2021 11:42
sonder

не розумію, що дасть вам моя відповідь ))

Як що дасть?

Маю питання по утриманню відкритих позицій. З практиком можна більш предметно обнести ці теми. Ладно там через форекс кухню, голду можна вперто тримать при 0,1 дол за піпс. Орієнтуючись на СМЕ, де GC коштує $10/tick, 20-30 тіків не туди і прощавай місячна зп. Для голди це пиль. По плану лонг, а практіш ап/даун 2-3 рази за день і все по стопам, і по депу...

Один косячок буде бить по кишені так, що аж гай шумить і верби гнуться. Розумієте?)).



погортайте сторінки, почитайте, відповідь стане ближчою ))



щоб верби не гнулися, треба раціонально використовувати маржинальне плече та розраховувати свої ризики. бо ніякої зарплатні не вистачить покривати постійні косяки



ставте конкретні запитання - пошукаємо відповідь разом.

Постійні косяки приведуть до злива депо навіть самим мінімальним лотом. Тому перша печаль це правильний підхід, який дає змогу заробляти. ЯК? Оце головне.

Розрахунок лота - то друга печаль, імхо.



Квесчнз:

як трейдать, не вгадуючи куди піде базар і заробить на самальоот?

один стоп великий, чи купка мленьких?

як увірувать в мощь свого вангування і утримувать позу овернайт?

Конкретних питань багато...



За цілий день тільки раз нормально приноровився в лонг, на продовження двіжухи, і наче все ок, як зразу вирішили спустить все вниз.



Гарно піднялись і зразу спустились.

Вийшов по бу, не вистачило терпіння.



А до того, як вибереш таку позицію, всі нерви з'їдять. Куди не стань, все в звортній бік лізе. Вибивають, розвертаються. І так кучу разів, поки голова не задимить. Крутиться приходиться, як не знаю що.





Ну і як це називається? ГОЛДА. Сьогодні.
За цілий день тільки раз нормально приноровився в лонг, на продовження двіжухи, і наче все ок, як зразу вирішили спустить все вниз.
Гарно піднялись і зразу спустились.
Вийшов по бу, не вистачило терпіння.
А до того, як вибереш таку позицію, всі нерви з'їдять. Куди не стань, все в звортній бік лізе. Вибивають, розвертаються. І так кучу разів, поки голова не задимить. Крутиться приходиться, як не знаю що.
Мишина возня, а толку...



https://i.imgur.com/A5W8LDY.png



Додано: Вів 06 кві, 2021 11:51
Re: Золото XAU/USD

https://i.imgur.com/A5W8LDY.png

корекція у тренді - це завжди можливості. оновлення технічного малюночка на денних інтервалах :

треба тренувати витримку :

беремо банку яскравої фарби (мій вибір - жовтогаряча або помаранч) - фарбуємо огорожу на присадибній ділянці - нехай собі сохне на радість господарям



Додано: Вів 06 кві, 2021 12:17
Re: Золото XAU/USD
sonder написав: А до того, як вибереш таку позицію, всі нерви з'їдять. Куди не стань, все в звортній бік лізе.

треба тренувати витримку :
беремо банку яскравої фарби (мій вибір - жовтогаряча або помаранч) - фарбуємо огорожу на присадибній ділянці - нехай собі сохне на радість господарям
спостерігаємо краєм ока, займаючись головними справами !

треба, але тільки в плюсових позиціях. Бачив я такі підходи, коли пересижують двіжухи і стають "інвесторами". Не кращий спосіб тренування витримки.



Голда, м1.



Рідко вдається взяти таку відстань одним махом.

Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:15
ЛОБ написав: треба тренувати витримку:

треба, але тільки в плюсових позиціях. Бачив я такі підходи, коли пересижують двіжухи і стають "інвесторами". Не кращий спосіб тренування витримки.

Голда, м1.
Рідко вдається взяти таку відстань одним махом.
Але це найкращий приклад того, що шорти швидші лонгів. Ціну піднімають довго і нудно, а скидують стрімко. Гріх не взяти, хоч і на мінімалочках.

Додано: Вів 13 кві, 2021 17:04
Заходив в лонг

https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKBN2BZ2B2

The U.S. government posted a March budget deficit of $660 billion , a record high for the month, as direct payments to Americans under President Joe Biden’s stimulus package were distributed, the Treasury Department said on Monday.



Додано: Сер 14 кві, 2021 14:08

https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKBN2BZ2B2

The U.S. government posted a March budget deficit of $660 billion , a record high for the month, as direct payments to Americans under President Joe Biden's stimulus package were distributed, the Treasury Department said on Monday.

The deficit for the first six months of the 2021 fiscal year ballooned to a record $1.706 trillion , compared to a $743 billion deficit for the comparable year-earlier period. The March 2021 deficit was the third highest U.S. monthly deficit on record, surpassed by gaps of $864 billion in June 2020 and $738 billion in April 2020 .

майже офф-топ ))

