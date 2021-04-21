більшість робочого часу трейдера (90%) займають нудні спостереження за безцільними коливаннями у консолідаційних формаціях
але досвід нагадує, що тривалі корекції, оманні затишшя на ринках зазвичай супроводжуються поповненням ліквідності та збільшенням торгівельних обсягів
необхідних для очікуваних імпульсних прискорень !
я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю
поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими :
23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг)
24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).