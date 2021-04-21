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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57

більшість робочого часу трейдера (90%) займають нудні спостереження за безцільними коливаннями у консолідаційних формаціях

але досвід нагадує, що тривалі корекції, оманні затишшя на ринках зазвичай супроводжуються поповненням ліквідності та збільшенням торгівельних обсягів

необхідних для очікуваних імпульсних прискорень !

я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю

поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими :
23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг)
24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).
ЛОБ
 
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Подякував: 192 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:40

XAU vs BTC

Peter Schiff @PeterSchiff
#Bitcoin is neither money (no value to store), currency (not a medium of exchange or unit of account), a commodity (no use case) or an investment asset (no income). It's a collectible. But with 21 million identical tokens Bitcoin is too abundant to have long-term collector value.

BTC vs XAU, daily : https://i.imgur.com/cWaZS2Y.jpg

усе більша частина найбільш вдалих спекулянтів, що колись поставили на біток, має замислитися над виходом із шіткойнів у абсурдно недооцінене Срібло чи Золото
ЛОБ
 
Повідомлень: 10868
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 318319320321
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