Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57
більшість робочого часу трейдера (90%) займають нудні спостереження за безцільними коливаннями у консолідаційних формаціях
але досвід нагадує, що тривалі корекції, оманні затишшя на ринках зазвичай супроводжуються поповненням ліквідності та збільшенням торгівельних обсягів необхідних для очікуваних імпульсних прискорень ! я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими : 23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг) 24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).
ЛОБ
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:40
Peter Schiff @PeterSchiff is neither money (no value to store), currency (not a medium of exchange or unit of account), a commodity (no use case) or an investment asset (no income). It's a collectible. But with 21 million identical tokens Bitcoin is too abundant to have long-term collector value. #Bitcoin
BTC vs XAU, daily :
https://i.imgur.com/cWaZS2Y.jpg
усе більша частина найбільш вдалих спекулянтів, що колись поставили на біток, має замислитися над виходом із шіткойнів у абсурдно недооцінене Срібло чи Золото
ЛОБ
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:26
We have historic value of what something is worth,
in , and it’s relative Gold in an oscillating manner. over 5,000 years There is no relative price for anything in Bitcoin.
Fact that
has never seen a recession and 3 times in its 12 year history has Bitcoin . This may shake out 5 more times yet over 20 years where it loses 90% of its value. lost 90% of its value Meaning – at any given moment YOU could be buying at the top.
ЛОБ
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Додано: Вів 27 кві, 2021 15:07
Консервативні очікування щодо росту дорогоцінних металів :
https://i.imgur.com/Mr1GENK.jpg
ЛОБ
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Додано: Чет 06 тра, 2021 09:55
S&P500 vs Gold vs Oil(WTI) vs XLK (підіндекс акцій високотехнологічного сектору) :
https://i.imgur.com/OpJ3rTQ.jpg
графік вказує на розвиток ротації капіталу із неприбуткових "модних" акцій технологічного сектору у Енергетику та Сировину
Золото (Срібло + Платина) - безпрограшні активи, що поєднують у собі усі можливі корисні властивості сировини, анти-інфляційного хеджу та довгострокових заощаджень
ЛОБ
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:15
ЛОБ Додано: Вів 09 бер, 2021 10:39 написав: занотуємо оновлені локальні мінімуми у драгах
:
XAU/USD $1.677 XPT/USD $1.109 XAG/USD 24,83
розподіл у моєму портфелі складає
10%/70%/20%
відповідно
на рості додаватиму срібло ще агресивніше
...
перші весняні ластівки росту :
XAU/USD $1.818 XPT/USD $1.250 XAG/USD 27,30
зазначу, що Срібло спромоглося до кінця Березня переписати мінімуми ще нижче - аж до 23,77
ЛОБ
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Додано: Вів 11 тра, 2021 17:25
Реальна доходність
інвесторів у 5-ти річні державні облігації США - скорегована на очікувану інфляцію (яка нижче навіть за фактичний поточний рівень) - складає
мінус 1,90% річних https://i.imgur.com/nTNmSas.png
ЛОБ
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