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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 тра, 2021 10:45
Dutch Pension Fund invests 5% in gold, reduces its bond exposure.
Додано: Чет 13 тра, 2021 10:52
Динаміка сировинних активів з початку 2021 року:
Corn.........+58%
Steel........+41%
Crude......+36%
Copper....+35%
Soybeans.+24%
Iron Ore...+27%
Nickel........+8%
Gold..........-3%
Додано: Пон 17 тра, 2021 08:15
XAU vs BTC
$1.855
у лонгах - як у шовках - дещо переінакшивши стару приказку
але ніякої ейфорії немає, тому що у Золота залишається "боржок" перед Бітком
тільки після зливу усіляких шіт-койнів відчуття історичної справедливості буде відновлено.
PS. btc сходив було на $42т.
Додано: Пон 17 тра, 2021 08:20
Золоті/срібні майнери Канади та Мексики - інвестиційна ідея десятиріччя з потенціалом росту х10.
користуйтеся на благо своїх дітей !
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:23
XAU vs BTC
BTC/$ vs XAU/$ vs BTC/XAU - BTC is going to ZERO while XAU will approach infinity : speculative growth of the crypto`s will be a major factor in self-destruction.
насправді Золото та Біткойн не є прямими конкурентами, біток програє внутрішньовидову конкуренцію більш ефективним новітнім проектам
Золото та Срібло ж взагалі не має прийнятної альтернативи у сучасному Світі.
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