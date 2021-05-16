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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:45

Dutch Pension Fund invests 5% in gold, reduces its bond exposure.

https://www.kitco.com/news/2021-05-12/D ... Y.linkedin
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:52

Динаміка сировинних активів з початку 2021 року:
Corn.........+58%
Steel........+41%
Crude......+36%
Copper....+35%
Soybeans.+24%
Iron Ore...+27%
Nickel........+8%
Gold..........-3%
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:15

XAU vs BTC

$1.855

у лонгах - як у шовках - дещо переінакшивши стару приказку
але ніякої ейфорії немає, тому що у Золота залишається "боржок" перед Бітком

тільки після зливу усіляких шіт-койнів відчуття історичної справедливості буде відновлено.

PS. btc сходив було на $42т.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:20

Золоті/срібні майнери Канади та Мексики - інвестиційна ідея десятиріччя з потенціалом росту х10.

користуйтеся на благо своїх дітей !

https://www.goldventures.org/blog/silver-sitfolio
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:23

XAU vs BTC

BTC/$ vs XAU/$ vs BTC/XAU - BTC is going to ZERO while XAU will approach infinity : speculative growth of the crypto`s will be a major factor in self-destruction.

https://i.imgur.com/OGEmnZY.jpg

насправді Золото та Біткойн не є прямими конкурентами, біток програє внутрішньовидову конкуренцію більш ефективним новітнім проектам

Золото та Срібло ж взагалі не має прийнятної альтернативи у сучасному Світі.
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  #<1 ... 319320321322
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