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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 тра, 2021 10:45
Dutch Pension Fund invests 5% in gold, reduces its bond exposure.
Додано: Чет 13 тра, 2021 10:52
Динаміка сировинних активів з початку 2021 року:
Corn.........+58%
Steel........+41%
Crude......+36%
Copper....+35%
Soybeans.+24%
Iron Ore...+27%
Nickel........+8%
Gold..........-3%
Додано: Пон 17 тра, 2021 08:15
XAU vs BTC
$1.855
у лонгах - як у шовках - дещо переінакшивши стару приказку
але ніякої ейфорії немає, тому що у Золота залишається "боржок" перед Бітком
тільки після зливу усіляких шіт-койнів відчуття історичної справедливості буде відновлено.
PS. btc сходив було на $42т.
Додано: Пон 17 тра, 2021 08:20
Золоті/срібні майнери Канади та Мексики - інвестиційна ідея десятиріччя з потенціалом росту х10.
користуйтеся на благо своїх дітей !
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:23
XAU vs BTC
BTC/$ vs XAU/$ vs BTC/XAU - BTC is going to ZERO while XAU will approach infinity : speculative growth of the crypto`s will be a major factor in self-destruction.
насправді Золото та Біткойн не є прямими конкурентами, біток програє внутрішньовидову конкуренцію більш ефективним новітнім проектам
Золото та Срібло ж взагалі не має прийнятної альтернативи у сучасному Світі.
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:41
Re: Золото XAU/USD
факт !
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:47
Re: Золото XAU/USD
моя спеціалізація на графіках - switchman ))
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:58
XAU + XPT + XAG
що ми бачимо на моніторі прямо зараз:
XAU/USD $1.870 = +$193 або 11,50%
XPT/USD $1.240 = +$131 або 11,80%
XAG/USD 28,50 = +$4,73 або +20% (від мінімумів Березня)
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:22
XAG Miners
інвестуючи зараз $1.000 можна розраховувати на прибуток у $3.000 - видноколо до кінця 2021 та на $10.000 упродовж 2-3 років без урахування щоквартальних/щорічних дивідендів
повна виробнича собіварість (AISC - All-In Sustaining Costs) срібла у видобувних комапній майнерів коливається в межах $12-15, але порівняно бідніші родовища вимагають вищих витрат аж до $17-21
ринкова ціна Срібла > $25+ виводить усіх без винятку майнерів у солідний прибуток, а ціни за $30 роблять з них дійних корів для генерації стабільного потоку кешу та виплат підвищених дивідендів, які навіть не снилися акціонерам AAPL чи AMZN
buy XAG Miners !
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