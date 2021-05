Додано: Пон 17 тра, 2021 13:23

BTC/$ vs XAU/$ vs BTC/XAU - BTC is going to ZERO while XAU will approach infinity : speculative growth of the crypto`s will be a major factor in self-destruction.насправді Золото та Біткойн не є прямими конкурентами, біток програє внутрішньовидову конкуренцію більш ефективним новітнім проектамЗолото та Срібло ж взагалі не має прийнятної альтернативи у сучасному Світі.