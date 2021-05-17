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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:45

Dutch Pension Fund invests 5% in gold, reduces its bond exposure.

https://www.kitco.com/news/2021-05-12/D ... Y.linkedin
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:52

Динаміка сировинних активів з початку 2021 року:
Corn.........+58%
Steel........+41%
Crude......+36%
Copper....+35%
Soybeans.+24%
Iron Ore...+27%
Nickel........+8%
Gold..........-3%
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:15

XAU vs BTC

$1.855

у лонгах - як у шовках - дещо переінакшивши стару приказку
але ніякої ейфорії немає, тому що у Золота залишається "боржок" перед Бітком

тільки після зливу усіляких шіт-койнів відчуття історичної справедливості буде відновлено.

PS. btc сходив було на $42т.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:20

Золоті/срібні майнери Канади та Мексики - інвестиційна ідея десятиріччя з потенціалом росту х10.

користуйтеся на благо своїх дітей !

https://www.goldventures.org/blog/silver-sitfolio
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:23

XAU vs BTC

BTC/$ vs XAU/$ vs BTC/XAU - BTC is going to ZERO while XAU will approach infinity : speculative growth of the crypto`s will be a major factor in self-destruction.

https://i.imgur.com/OGEmnZY.jpg

насправді Золото та Біткойн не є прямими конкурентами, біток програє внутрішньовидову конкуренцію більш ефективним новітнім проектам

Золото та Срібло ж взагалі не має прийнятної альтернативи у сучасному Світі.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:41

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ Додано: Вів 06 кві, 2021 11:51 написав:оновлення технічного малюночка на денних інтервалах :

https://i.imgur.com/A5W8LDY.png

корекція у тренді - це завжди можливості.

факт !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:47

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ Додано: Сер 17 лют, 2021 11:33 написав:$1.788

що відбувається із аурумом ? логіка спостережень за безладдям на фінансових ринках має підказати простеньку версію полювання за стопами інвесторів з метою накопичення необхідних торгових обсягів

https://i.imgur.com/VpUZTrG.png

отже, ціль - оновити мінімуми біля $1.765 від 30/11/20 - повибивати слабких покупців - забрати їхні довгі позиції собі

показово проорати шар стопів поглибше баксів на $15-20 щоб зачепити усіх

а далі невимушено повернутися до висхідної трендової динаміки.

  ЛОБ Додано: Пон 15 бер, 2021 13:06 написав:корекційні мінімуми було розширено на $88 - аж до $1.677 :
https://i.imgur.com/G4KczpZ.png

щоб ні у кого не залишилося не тільки сумнівів, але й позицій ))

далі за стрілочкою на +$250 вище !?!

моя спеціалізація на графіках - switchman ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:58

XAU + XPT + XAG

  ЛОБ Додано: Вів 09 бер, 2021 10:39 написав:занотуємо оновлені локальні мінімуми у драгах :

XAU/USD $1.677
XPT/USD $1.109
XAG/USD 24,83 (мінімум Березня $23,77)

розподіл у моєму портфелі складає 10%/70%/20% відповідно
на рості додаватиму срібло ще агресивніше

що ми бачимо на моніторі прямо зараз:

XAU/USD $1.870 = +$193 або 11,50%
XPT/USD $1.240 = +$131 або 11,80%
XAG/USD 28,50 = +$4,73 або +20% (від мінімумів Березня)
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:22

XAG Miners

  ЛОБ Додано: Вів 09 бер, 2021 10:39 написав: ...
додатково звертаю увагу на прихований 10х (десятикратний :!: ) потенціал росту сріблодобувних компаній, мій вибір - дрібні незалежні майнери з Канади, що торгуються з абсурдним дисконтом по ринку
...

інвестуючи зараз $1.000 можна розраховувати на прибуток у $3.000 - видноколо до кінця 2021 та на $10.000 упродовж 2-3 років без урахування щоквартальних/щорічних дивідендів

повна виробнича собіварість (AISC - All-In Sustaining Costs) срібла у видобувних комапній майнерів коливається в межах $12-15, але порівняно бідніші родовища вимагають вищих витрат аж до $17-21

ринкова ціна Срібла > $25+ виводить усіх без винятку майнерів у солідний прибуток, а ціни за $30 роблять з них дійних корів для генерації стабільного потоку кешу та виплат підвищених дивідендів, які навіть не снилися акціонерам AAPL чи AMZN

buy XAG Miners !
ЛОБ
 
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