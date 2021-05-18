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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:21

що таке тотальний злив ?

це стрімке безвідкатне падіння цін на 90-95% навіть без натяків на повернення інтересу інвесторів

це означає вихід або втечу з цілого класу активів.
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