що таке тотальний злив ?
це стрімке безвідкатне падіння цін на 90-95% навіть без натяків на повернення інтересу інвесторів
це означає вихід або втечу з цілого класу активів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:21
що таке тотальний злив ?
це стрімке безвідкатне падіння цін на 90-95% навіть без натяків на повернення інтересу інвесторів
це означає вихід або втечу з цілого класу активів.
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