Додано: Чет 27 тра, 2021 17:35
Не смог сдержаться, чтоб не написать. Что за дурдом опять в Америке? Продажи жилья валятся, опять незавершенные сделки -4.4%, еще и заказы на товары длительного пользования упали, при этом они трещат о каком-то буме на рынке недвиги и гадают, когда же он закончится. Я понимаю, что ребята дурачат весь мир и это совсем не "бум", а наоборот, а цена растет из-за гиперинфляции, но сколько еще мир будет на это вестись и когда начнет сливать весь американский трэшак от доллара, трежерей и переоцененных даже с учетом гипера в разы акций до пустого места - криптовалют, которые тоже являются детищем ФРС, и начинать вкладываться в реальные активы, а не в фантики, давая скупать реальные активы нужным дядям.