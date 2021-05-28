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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 321322323324
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 15:15

sonder
розкажіть докладніше про свою систему прийнтяття рішень :
який саме технічний індикатор дає необхідні або й достатні сигнали на вхід, чи який заперечує, розрахунок лоту, ризиків, величину стопів

чи є у вас надійна оцінка статистичної достовірності цієї системи ?
звичайно перевірена у часі на тривалій історії цін у 5-7 років
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:35

Не смог сдержаться, чтоб не написать. Что за дурдом опять в Америке? Продажи жилья валятся, опять незавершенные сделки -4.4%, еще и заказы на товары длительного пользования упали, при этом они трещат о каком-то буме на рынке недвиги и гадают, когда же он закончится. Я понимаю, что ребята дурачат весь мир и это совсем не "бум", а наоборот, а цена растет из-за гиперинфляции, но сколько еще мир будет на это вестись и когда начнет сливать весь американский трэшак от доллара, трежерей и переоцененных даже с учетом гипера в разы акций до пустого места - криптовалют, которые тоже являются детищем ФРС, и начинать вкладываться в реальные активы, а не в фантики, давая скупать реальные активы нужным дядям.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:30

Решили не пускать выше 1900 виртуальный аналог металла? Рынок такой рынок...
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