sonder розкажіть докладніше про свою систему прийнтяття рішень : який саме технічний індикатор дає необхідні або й достатні сигнали на вхід, чи який заперечує, розрахунок лоту, ризиків, величину стопів
чи є у вас надійна оцінка статистичної достовірності цієї системи ? звичайно перевірена у часі на тривалій історії цін у 5-7 років
Не смог сдержаться, чтоб не написать. Что за дурдом опять в Америке? Продажи жилья валятся, опять незавершенные сделки -4.4%, еще и заказы на товары длительного пользования упали, при этом они трещат о каком-то буме на рынке недвиги и гадают, когда же он закончится. Я понимаю, что ребята дурачат весь мир и это совсем не "бум", а наоборот, а цена растет из-за гиперинфляции, но сколько еще мир будет на это вестись и когда начнет сливать весь американский трэшак от доллара, трежерей и переоцененных даже с учетом гипера в разы акций до пустого места - криптовалют, которые тоже являются детищем ФРС, и начинать вкладываться в реальные активы, а не в фантики, давая скупать реальные активы нужным дядям.
ЛОБ Техніку кожен створює під себе, немає сенсу дивитись на мою. Лот, ризики - прописав в екселі, щоб кожного разу не рахувати. Статистики за 5-7 років немає.
Я практикуюсь для виходу на СМЕ, подалі від скамерських форексних платформ і різного фрауду. Тримаю рахунок в кухні до перших затичок з виводом коштів або відчутного погіршення умов. Ризики колосальні: