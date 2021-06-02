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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:18
ілюстрація потоків капіталу у золотодобувний сектор :Impala Platinum Holdings Limited (IMPUY)
Other OTC - Other OTC Delayed Price. Currency in USD18.56 +0.36 (+1.98%)
At close: June 2 3:59PM EDTскрін від 28 вересня 2020 року :https://i.imgur.com/f7cOgag.jpghttps://finance.yahoo.com/quote/IMPUY?p=IMPUY
Market Cap $14.496 Bln
PE Ratio (TTM) 5.70
EPS (TTM) 3.26
Forward Dividend & Yield 0.91 (5.01%)
ПС. зазначу, золоті ціни знизилися за цей піеріод - а вартість акцій золотодобувної компанії більше ніж подвоїлася !
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