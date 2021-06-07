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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:18

Impala Platinum Holdings Limited (IMPUY)

ілюстрація потоків капіталу у золотодобувний сектор :

Impala Platinum Holdings Limited (IMPUY)
Other OTC - Other OTC Delayed Price. Currency in USD

18.56 +0.36 (+1.98%)
At close: June 2 3:59PM EDT

скрін від 28 вересня 2020 року :
https://i.imgur.com/f7cOgag.jpg

https://finance.yahoo.com/quote/IMPUY?p=IMPUY

Market Cap $14.496 Bln
PE Ratio (TTM) 5.70
EPS (TTM) 3.26
Forward Dividend & Yield 0.91 (5.01%)

ПС. зазначу, золоті ціни знизилися за цей піеріод - а вартість акцій золотодобувної компанії більше ніж подвоїлася !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 12:58

Fresnillo plc (FRES.L)

Fresnillo plc (FRES.L)
LSE - LSE Delayed Price. Currency in GBp (одиниця - пенні)

https://i.imgur.com/qWUbUYZ.png

882.80 -27.20 (-2.99%)
As of 11:39AM BST. Market open.

https://finance.yahoo.com/quote/FRES.L? ... c=fin-srch

Market Cap 6.516 Bln

PE Ratio (TTM) 24.77
EPS (TTM) 35.70

Forward Dividend & Yield 0.18 (2.01%)

цього майнера можна купувати прямо зараз по ринку - та на можливому зниженні аж до 800
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:54

Barrick Gold Corporation (ABX.TO)

Barrick Gold Corporation (ABX.TO)
Toronto - Toronto Real Time Price. Currency in CAD

28.30 -0.80 (-2.75%)
As of 9:52AM EDT. Market open.

https://finance.yahoo.com/quote/ABX.TO?p=ABX.TO

купуємо акцію по ринку.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:44

Какие там акции, для спасения доллара во время начинающегося гиперка они сейчас устроят такой трэшак, что все акции рухнут.
hxbbgaf
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 15:10

Учора й сьогодні імовірно стануть важливими повортними днями у висхідному тренді Золота, Срібла, Платини та компаній-майнерів - коли нервова тимчасова корекця повністю виснажиться, і всім стане очевидним подальший перебіг подій.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 11:52

Золото, Базель 3

Уважаемый ЛОБ, просьба проконсультировать. Есть счет в банковских металлах в ОТП-банке. В связи с Базель3 следует ли озаботиться физической поставкой слитков в отделение, и забрать их? Либо можно оставлять на счете в безналичном виде на ближайшие год-два-три с целью дождаться повышения цены и продать их на межбанке, так как таким счетам ничего не угрожает.
Pumbik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 10:16

Pumbik
дякую за слушне запитання

але дозвольте дати відповідь з кінця:
сценарій із виникненням гострого дефіциту фізичного металу - імовірно на тлі 10-кратного росту цін на паперово Золото - та банківськими дефолтами за своїми депозитами є насьогодні не реалістичним та занадто передчасним

вплив положень Базеля-III ще не зрозумілий до кінця навіть профільним спецам, вимоги стосуватимуться обліку позабалансових угод з деривативами та ф'ючерсами - одночасно як коротких, так і довгих контрактів без алокації

allocation - локалізація, призначення, розподіл

тому можливі будь які коливання паперових цін, не виключено, що спочатку станеться й блискавичне короткоплинне падіння

я особисто не сумніваюсь у існуванні постійних маніпуляцій з цінами на Золото та Срібло з боку великих американських банків (JPMorgan офіційно було оштрафовано), тому ризики дійсно Є

певен, що у поточних % ставках за депозитами (валюта чи метал) взагалі немає економічного сенсу, хіба що у відповідальному зберіганні

тому ані я сам, ані мої партнери та інвестори не мають депозитів.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 10:31

Найцікавіша тема : у чому сутність маніпуляцій із цінами Золотом та Сріблом ?

вона проста як двері - утримання стабільних цін задля стійкості глобальної фінансової системи та довіри до доляра США, що є критичним для існуючої долароцентричної системи ціноутвеорення, зовнішної торгівлі та ринків капіталу

через створення додаткової сторони пропозиції як продаж взятого у борг на невизначено довгий період через операції обміну SWAP металу

Don't fight the Fed

цей додатковий балансуючий продаж покликаний врівноважити попит комерційних хеджерів, інвесторів чи спекулянтів, запевнити у непотрібності довгого хеджу на цінові ризики у драгах

іншими словами та спрощено, великі банки "на прохання" та за сприяння ФРС США проводять не офіційні інтервенції на продаж банківських металів для стримування росту цін

ховаючи шорти на своїх балансах у складних деривативних схемах з використанням мережі підконтрольних офф-шорів.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:17

XAU vs BTC

у чому найважливіша різниця поміж інвестиціями у Золото та Біткойн ?

золоті інвестори можуть спокійно пересидіти період цінової стагнації або зниження цін, отримавши повну компенсацію з часом

а біткойнери та інші прихильники крипто лайна постійно ризикують повною втратою капіталу

механізм росту біткойну залежить винятково від залучення нових і нових простаків, що купуватимуть його у майбутньому : прибуток ранніх крипто "інвесторів" цілком дорівнює притоку капіталу пізніх новачків

це при тому, що "колекційний" біток ніде широко не використовується за своїм першим призначенням як децентралізований засіб платежу

памперс(с)и з усіх сил намагаються утримати свою "прєлєсть" від зливу, навіть залучили до своїх лав самого президента чи не найбіднішої латиноамериканської країни Сальвадору, де орудують тисячі банд, а частка покриття населення інтеренетом складає менше 40%

після невідворотнього падіння у них попереду темні та безнадійні роки стагнації аж до смерті ціього проекту.
ЛОБ
 
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