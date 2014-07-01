В мае долларовая доходность срочных рублевых вкладов составила более 14% годовых: процентная ставка (13,1% годовых в среднем по стране по всем действующем в этом месяце депозитам) была чуть усилена небольшим укреплением рубля к доллару (ревальвация за май – 1,2% годовых), сформировав все же хорошую долларовую выгодность. Даже новые, уже менее доходные вклады дали в мае до 10% годовых в долларах. Однако в июне все кардинально изменилось. На фоне ослабления российского рубля из-за падения цен на нефть и новых санкций со стороны США белорусский рубль тоже девальвировал к доллару, опустившись до 5-месячного минимума. Это привело к сильной долларовой убыточности срочных вкладов в национальной валюте, из-за которой и так замедлившийся рост остатков средств населения на таких депозитах может прекратиться и начаться их отток.
В мае доллар подешевел в Беларуси совсем незначительно – лишь на 1,2% годовых, что меньше ставок многих срочных вкладов в иностранной валюте, особенно безотзывных и на долгий срок, меньше средней ставки по всем действующим депозитам (в мае – 2,6% годовых). Это дало возможность долларовым депозитчикам прирастить рублевый эквивалент своих вкладов. Однако роста покупательной способности долларовых вкладов не произошло: процент инфляции в мае был выше совсем небольшого процента номинального прироста их Br-эквивалента.
Долларовый эквивалент средней белорусской зарплаты продолжает расти. В мае он увеличился до $426 (по курсу последних в месяце торгов БВФБ). Таким образом, до $500, запланированных на декабрь, осталось 7 месяцев и $74. Для того, чтобы за это время поднять среднюю в стране зарплату до Br1000 (эта цифра на декабрь озвучена на высшем уровне, значит, планируется не допустить снижение белорусского рубля к доллару ниже 2,0 Br/$), требуется не только ускорение ее роста, но и стабильность валютного курса. А в июне белорусский рубль уже заметно ослабел.
сравнение динамики курсов валют стран СНГ и Европы
Впервые после шести подряд месяцев роста белорусский рубль ослабел за календарный месяц: доллар и евро в Беларуси в последней декаде июня сильно подорожали. А в первой декаде июля «зайчик» даже ускорил падение, опустившись до исторического минимума, если судить по валютной корзине Нацбанка, которая никогда до этого столько не стоила. Среди валют стран СНГ и Европы больше, чем белорусский рубль, ослаб в июне только рубль российский.
В мае объем новых срочных вкладов физлиц снова упал, до нового многолетнего минимума. Суммы снижаются и в национальном и в иностранном секторе. Объем новых рублевых уменьшается второй месяц, при том, что эти депозиты в апреле-мае были очень выгодны. А в валюте в очередной раз зафиксирован минимальный объем с конца 2008-го, и остатки на них продолжают сокращаться. Кроме того, вырос удельный вес краткосрочных депозитов.
В июне оборот валютного рынка снова, как и в прошлом месяце, увеличился. Причем суммарный объем проданной за месяц отечественными субъектами хозяйствования, населением и нерезидентами иностранной валюты превзошел все месячные значения не только текущего, но и прошлого года, став максимальным с октября 2014-го, а объем покупки – одним из наибольших за последние 2,5 года. Но спрос на валюту вырос все же больше, чем предложение, из-за чего чистая продажа валюты, ежемесячно фиксируемая в этом году, в июне сократилась.
После 5-и лет (с 2008-го по 2013-й) быстрого наращивания валового внешнего долга (ВВД), когда он достиг рекордного значения свыше $40 млрд (в начале 2014-го года), в следующие 5 лет целью внешних заимствований Беларуси стало, главным образом, перекредитование, рефинансирование, обслуживание ранее взятого в долг.