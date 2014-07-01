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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2017 11:32

Депозиты в национальной валюте

https://myfin.by/stati/view/8697-rublev ... vyj-ubytok

В мае долларовая доходность срочных рублевых вкладов составила более 14% годовых: процентная ставка (13,1% годовых в среднем по стране по всем действующем в этом месяце депозитам) была чуть усилена небольшим укреплением рубля к доллару (ревальвация за май – 1,2% годовых), сформировав все же хорошую долларовую выгодность. Даже новые, уже менее доходные вклады дали в мае до 10% годовых в долларах.
Однако в июне все кардинально изменилось. На фоне ослабления российского рубля из-за падения цен на нефть и новых санкций со стороны США белорусский рубль тоже девальвировал к доллару, опустившись до 5-месячного минимума. Это привело к сильной долларовой убыточности срочных вкладов в национальной валюте, из-за которой и так замедлившийся рост остатков средств населения на таких депозитах может прекратиться и начаться их отток.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2017 09:35

Валютные депозиты в Беларуси

доходность, объемы

https://myfin.by/stati/view/8709-valyut ... erhvygodny

В мае доллар подешевел в Беларуси совсем незначительно – лишь на 1,2% годовых, что меньше ставок многих срочных вкладов в иностранной валюте, особенно безотзывных и на долгий срок, меньше средней ставки по всем действующим депозитам (в мае – 2,6% годовых). Это дало возможность долларовым депозитчикам прирастить рублевый эквивалент своих вкладов. Однако роста покупательной способности долларовых вкладов не произошло: процент инфляции в мае был выше совсем небольшого процента номинального прироста их Br-эквивалента.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2017 12:59

Статистика зарплат в Беларуси

Средняя зарплата: до «по пятьсот» осталось 7 месяцев и 74 доллара

https://myfin.by/stati/view/8712-sredny ... 74-dollara

Долларовый эквивалент средней белорусской зарплаты продолжает расти. В мае он увеличился до $426 (по курсу последних в месяце торгов БВФБ). Таким образом, до $500, запланированных на декабрь, осталось 7 месяцев и $74.
Для того, чтобы за это время поднять среднюю в стране зарплату до Br1000 (эта цифра на декабрь озвучена на высшем уровне, значит, планируется не допустить снижение белорусского рубля к доллару ниже 2,0 Br/$), требуется не только ускорение ее роста, но и стабильность валютного курса. А в июне белорусский рубль уже заметно ослабел.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2017 11:35

Зайчик развернулся: белорусский рубль ослабляется

https://myfin.by/stati/view/8799-posle- ... chal-padat

сравнение динамики курсов валют стран СНГ и Европы

Впервые после шести подряд месяцев роста белорусский рубль ослабел за календарный месяц: доллар и евро в Беларуси в последней декаде июня сильно подорожали. А в первой декаде июля «зайчик» даже ускорил падение, опустившись до исторического минимума, если судить по валютной корзине Нацбанка, которая никогда до этого столько не стоила. Среди валют стран СНГ и Европы больше, чем белорусский рубль, ослаб в июне только рубль российский.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2017 11:09

Денег нет: объем новых вкладов обновил минимум за много лет

https://myfin.by/stati/view/8753-deneg- ... -mnogo-let

диаграммы

В мае объем новых срочных вкладов физлиц снова упал, до нового многолетнего минимума. Суммы снижаются и в национальном и в иностранном секторе. Объем новых рублевых уменьшается второй месяц, при том, что эти депозиты в апреле-мае были очень выгодны. А в валюте в очередной раз зафиксирован минимальный объем с конца 2008-го, и остатки на них продолжают сокращаться. Кроме того, вырос удельный вес краткосрочных депозитов.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2017 16:03

Валютный рынок Беларуси

https://myfin.by/stati/view/8790-chista ... sokratilas

диаграммы

В июне оборот валютного рынка снова, как и в прошлом месяце, увеличился. Причем суммарный объем проданной за месяц отечественными субъектами хозяйствования, населением и нерезидентами иностранной валюты превзошел все месячные значения не только текущего, но и прошлого года, став максимальным с октября 2014-го, а объем покупки – одним из наибольших за последние 2,5 года. Но спрос на валюту вырос все же больше, чем предложение, из-за чего чистая продажа валюты, ежемесячно фиксируемая в этом году, в июне сократилась.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:52

В 2017-м белорусы сняли со счетов более $ 1 млрд. За последнее десятилетие это второе, и самое значительное падение объемов валютных депозитов.

https://belaruspartisan.by/life/410786/
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:29

Итоги 2018-го: как вёл себя в том году белорусский рубль

https://banki24.by/news/2991-itogi-2018-go-kak

диаграммы
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:22

Внешний долг Беларуси – размер и динамика (инфографика)

https://banki24.by/news/3003-vneshniy-d ... r-dinamika

После 5-и лет (с 2008-го по 2013-й) быстрого наращивания валового внешнего долга (ВВД), когда он достиг рекордного значения свыше $40 млрд (в начале 2014-го года), в следующие 5 лет целью внешних заимствований Беларуси стало, главным образом, перекредитование, рефинансирование, обслуживание ранее взятого в долг.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:43

Кредитная накачка Br-рублями реального сектора продолжается

https://banki24.by/news/3006-kreditnaya ... r-rublyami
диаграммы

тенденция наращивания кредитования реального сектора продолжается, особенно национальной валютой: новых кредитов в белорусских рублях в отчетном месяце было выдано намного больше, чем в таком же месяце годом ранее. И в иностранной валюте в ноябре 2018-го было выдано кредитов больше, чем в ноябре 2017-го, хоть и не намного. В целом, в национальной и иностранной валютах, кредитование за год усилилось на 15,4% в сопоставимых ценах и на 12,9% в долларовом эквиваленте. Способствует такой динамике падение процентных ставок.
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