Годовая инфляция в 2018-м году в потребительском секторе составила, по данным Белстата, 5,64% — это немного больше, чем в 2017-м, когда она упала до исторически минимальной за календарный год. А вот среднегодовая, наоборот, снизилась с предыдущего года, составив 4,9%, став исторически минимальным годовым показателем. Так что в целом потребительская инфляция уже 2 года держится в Беларуси на самом низком уровне в истории.
статистика... показала небольшой их рост в годовом формате, сравнимый, однако, с размером годовой инфляции, то есть реального, по сопоставимой покупательной способности, увеличения объемов нет, даже в Br-рублевом секторе