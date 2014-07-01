Годовая инфляция в 2018-м году в потребительском секторе составила, по данным Белстата, 5,64% — это немного больше, чем в 2017-м, когда она упала до исторически минимальной за календарный год. А вот среднегодовая, наоборот, снизилась с предыдущего года, составив 4,9%, став исторически минимальным годовым показателем. Так что в целом потребительская инфляция уже 2 года держится в Беларуси на самом низком уровне в истории.
статистика... показала небольшой их рост в годовом формате, сравнимый, однако, с размером годовой инфляции, то есть реального, по сопоставимой покупательной способности, увеличения объемов нет, даже в Br-рублевом секторе
Экономика Беларуси выросла в 2018-м году в реальном выражении на 3%, номинально в Br-рублях — на 15%, а в долларовом эквиваленте — на 9,3%. По первой оценке Белстата валовой внутренний продукт страны за 2018-й создан в размере Br121,568 млрд, что эквивалентно $59,7 млрд. На восстановление долларового уровня ВВП 2014-го года нужно еще не менее 3-х лет, но в реальном денежном выражении, уже в 2019-м размер экономики может быть доведен до пикового для Беларуси 2014-го.
Доходность срочных депозитов физических лиц, что Br-рублевых, что инвалютных, находится на минимальных уровнях в финансовой истории Беларуси. Хотя в последнее время процентные ставки по новым вкладам растут.
Сумма размещенных населением денег на срочных Br-рублевых депозитах физических лиц растет уже 3 года и еще в начале 2018-го превысила тот исторический максимум, который был достигнут перед падением в кризис, и теперь каждый месяц происходит обновление рекорда. Но только номинально: в сопоставимой покупательной способности, с корректировкой на инфляцию, объем средств на таких вкладах ниже, чем была 3 года назад. А в долларовом эквиваленте до максимумов вообще далеко. Но в 2018-м приток денег на такие вклады ускорился.
Прирост остатков средств населения на срочных депозитах в иностранной валюте длился целых 10 лет. Иногда он исчислялся сотнями миллионов долларов за месяц, более миллиарда за год (в 2012-м — $1,908 млрд). Но бывали и сильные падения. Как в 2011-м, когда за апрель—июнь белорусы из банков вынесли $1,1 млрд на фоне сильного валютно-финансового кризиса того года.
Белорусский фетиш $500-й среднемесячной зарплаты в 2018-м году остался неудовлетворенным: «жэстачайшэ» объявленный и не один раз обещанный этот долларовый эквивалент средней по Беларуси получки так и не был воплощен в жизнь. Если, конечно, не считать декабрьский результат, который, как известно, имеет особенности в виде различных премиальных выплат, и потому стоит особняком в годовом ряду.