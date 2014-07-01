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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:50

Пассивы банковской системы Беларуси: размер, структура и динамика (инфографика)

https://banki24.by/news/3067-itogi-2018-go-passivy
диаграммы

Пассивы банковской системы Беларуси, являясь зеркальным отражением ее активов, достигли, как и последние, в конце 2018-го года рекордной величины номинально в белорусских рублях, и, так же, как активы, не находятся на максимуме в реальном выражении, по своей покупательной способности, и далеко от долларового рекорда.
Но в отличие от активов, где половина их объема — это обязательства субъектов хозяйствования перед банками, в структуре пассивов наибольшее участие принимают деньги населения, формируя треть ресурсной базы банков.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:44

Прибыль и рентабельность банковской системы Беларуси

https://banki24.by/news/3075-itogi-2018-go-pribyl
диаграммы

Банковская система Беларуси постепенно выкарабкивается из кризисной ямы, куда она попала в 2015–16 гг., когда упали не только показатели эффективности, но и валовые размеры банковской системы, даже номинально в Br-рублях, не говоря уже о реальном, в сопоставимых стоимостях, падении и, особенно, в долларовом выражении.
maksimus silvestris
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