Пассивы банковской системы Беларуси, являясь зеркальным отражением ее активов, достигли, как и последние, в конце 2018-го года рекордной величины номинально в белорусских рублях, и, так же, как активы, не находятся на максимуме в реальном выражении, по своей покупательной способности, и далеко от долларового рекорда. Но в отличие от активов, где половина их объема — это обязательства субъектов хозяйствования перед банками, в структуре пассивов наибольшее участие принимают деньги населения, формируя треть ресурсной базы банков.
Банковская система Беларуси постепенно выкарабкивается из кризисной ямы, куда она попала в 2015–16 гг., когда упали не только показатели эффективности, но и валовые размеры банковской системы, даже номинально в Br-рублях, не говоря уже о реальном, в сопоставимых стоимостях, падении и, особенно, в долларовом выражении.