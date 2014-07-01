Пассивы банковской системы Беларуси, являясь зеркальным отражением ее активов, достигли, как и последние, в конце 2018-го года рекордной величины номинально в белорусских рублях, и, так же, как активы, не находятся на максимуме в реальном выражении, по своей покупательной способности, и далеко от долларового рекорда. Но в отличие от активов, где половина их объема — это обязательства субъектов хозяйствования перед банками, в структуре пассивов наибольшее участие принимают деньги населения, формируя треть ресурсной базы банков.
Банковская система Беларуси постепенно выкарабкивается из кризисной ямы, куда она попала в 2015–16 гг., когда упали не только показатели эффективности, но и валовые размеры банковской системы, даже номинально в Br-рублях, не говоря уже о реальном, в сопоставимых стоимостях, падении и, особенно, в долларовом выражении.
Первый месяц 2019-го начался с небольшого ускорения инфляции. Месячная инфляция (к предыдущему месяцу) традиционно выросла, но осталась в рамках «нормальной» для Беларуси. Толкнули месячный индекс инфляции вверх цены на продовольственные товары, особенно плодоовощная продукция, что традиционно для января, а удержали от еще большего индекса незначительный рост цен на услуги, в том числе в ЖКХ. Годовой индекс цен (к январю 2018-го) на рынке потребительских товаров и услуг тоже вырос, достигнув уровня 1,5-летней давности, хотя еще полгода назад он был на историческом минимуме. Здесь, в отличие от месячного формата, больший рост цен отмечен как раз в секторе услуг, но и годовой индекс в продовольственном секторе — больший, чем общий. Меньше всего за год выросли цены на непродовольственные товары.
Результат внешней торговли Беларуси товарами и услугами в 2018-м стал наилучшим за 6 лет: плюсовое сальдо составило почти $700 млн, против $83 млн в 2017-м, а по сравнению с многомиллиардным минусовым итогом предкризисной пятилетки 2006–10 гг., которая закончилась печально известным валютно-финансовым кризисом 2011-го, итог 2018-го кардинально лучший. То есть, ожидать повтор 2011-го сейчас точно не следует. Как минимум, пока налоговый маневр в России не войдет в полную силу. Ведь эта «внешнеторговая идиллия» Беларуси, которая основывается, во многом, на разнице в цене на импортируемую из России нефть и стоимости изготовленных из нее нефтепродуктов, может закончиться с повышением в течение 5-и предстоящих лет цен на нефть из России в связи этим самым налоговым маневром.
В 2018-м году разница между суммой внешних финансовых активов банковской системы Беларуси в иностранной валюте — инвалютных требований к нерезидентам, и объемом внешних финансовых пассивов в иностранной же валюте — инвалютных обязательств перед нерезидентами, увеличила свое плюсовое значение: чистые внешние активы в иностранной валюте выросли за год на $523 млн (+16,1%) и составили в конце 2018-го $+3,768 млрд. То есть, банковская система Беларуси по итогам 2018-го улучшила свой внешний инвалютный баланс. Одним из факторов этого стал положительный результат внешней торговли.
Общие (внешние и внутренние) обязательства банковской системы Беларуси в иностранной валюте покрываются имеющимися иностранными активами («требованиями к нерезидентам») менее чем наполовину, а остальные — инвалютными требованиями «к своим» — к резидентам. Но если внешние требования никак не могут отразиться на состоянии финансов и экономики Беларуси, то удовлетворение внутренних, особенно в иностранной валюте, требований, наоборот, их ухудшают. Это проблема высокой долларизации Беларуси.
С 2017-го в Беларуси резко усилилось кредитование физических лиц, и к концу 2018-го кредитная задолженность населения достигла реального исторического максимума — по сопоставимой покупательной способности. Хотя в долларовом эквиваленте Br-рублевая сумма кредитной задолженности остается ниже рекордных значений. Как и скорость, с которой идет ее прирост: наибольшее наращивание задолженности было в 2010-м — начале 2011-го, и закончилось оно тогда знаменитым валютно-финансовым кризисом.