В конце марта 2019-го объем денежных средств физических лиц в банках Беларуси на депозитах всех видов и во всех валютах достиг рекордного номинального значения в Br-рублевом эквиваленте — Br22,28 млрд. Но по своей покупательной способности еще далеко до реального исторического максимума, который был в начале 2016-го, сразу после девальвации Br-рубля, когда резко вырос Br-эквивалент инвалютной части этой денежной массы. Как и долларовому её эквиваленту: сегодня он равен $10,47 млрд, а рекордный был $12,17 млрд в конце 2014-го.
I квартале 2019-го экономика Беларуси выросла, по первой оценке, на 1,1%. Индекс ВВП в формате Белстата (за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года) после сильного падения в январе растет с каждым месяцем, но остается очень низким. Тем не менее, за 3 года (I квартал 2019-го к I кварталу 2016-го) экономика Беларуси выросла на 6,8%. И, наконец, преодолено кризисное падение 2015–16 гг.: ВВП I квартала 2019-го в реальном выражении больше ВВП I квартала 2014-го на 0,7%.
Посткризисный рост промышленности Беларуси начался в 2017-м году, и с начала 2019-го пошел уже 3-й год как Белстат ежемесячно публикует плюсовой индекс объема промышленного производства в формате «период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». Но индекс этот сейчас значительно меньший, чем был в 2017-м и 2018-м. То есть в Беларуси замедлился рост промышленности.
В марте 2019-го средняя по Беларуси начисленная (до уплаты налогов) заработная плата впервые, если только не учитывать «особенную» декабрьскую 2018-го среднюю зарплату, которая включила в себя премиальные и другие годовые выплаты, перевалила через Br1000-й рубеж, составив Br1056,9. Номинальный прирост средней зарплаты в марте с февраля (за месяц) оказался значительный — 8,1%. Однако это — обычная сезонная динамика: каждый год в марте показатель средней зарплаты в Беларуси «подскакивает», что видно по средним многолетним фактическим результатам: больше мартовского прироста — только декабрьский.
В регионах народ стоит в очереди за вакансией даже в $150(4000 грн.) http://www.charter97.link/ru/news/2019/4/25/331854/ Навіть в ніщій Україні такого вже немає. Є частина людей, які получають 4000грн., але а черзі за такою зарплатою ніхто точно не стоїть. І Білорусь не Україна, там в конверті не платять. Але ви вірте офіційні статистиці в 500$.
Экспорт товаров из Беларуси в Литву за год (за последние 12 месяцев, за период «март 2018-го — февраль 2019-го»), по данным Белстата, составил $1,163 млрд, что на 25,4% больше, чем был год назад за такой же период. Импорт товаров из Литвы в Беларусь с марта 2018-го по февраль 2019-го — втрое меньше, $379 млн, на 14,8% больше, чем годом раньше, с марта 2017-го по февраль 2018-го. Товарооборот, в результате, вырос за год на 22,6%. Больший рост белорусского экспорта в Литву, чем литовского импорта в Беларусь привели к увеличению (на 31,3%, на $187 млн) плюсового для Беларуси сальдо в отчетном 12-месячном периоде — до $+784 млн.
Апрель 2019-го — 4-й месяц подряд укрепления Br-рубля к доллару, и причем с самым значительным процентом: по итогам января Br-рубль вырос к доллару на 0,46%, февраля — на 0,53%, марта — на 0,46%, отчетного апреля — на 1,07%. Br-рубль в этом апреле вырос ко всем главным в Беларуси валютам и удешевил, тем самым, 3-х валютную корзину Нацбанка (такое уже было недавно — в феврале). Но особенностью апреля стала первая за долгое время привязка белорусского Br-рубля к российскому Rr-рублю: волатильность (амплитудность колебаний или скаляр вектора движения) курса Br/Rr в этом месяца была самой низкой среди всех других курсов валют и даже стоимости валютной корзины. Когда как раньше в большинстве случаев наименьшими были движения именно стоимости валютной корзины и курса доллара. В апреле курс Rr-рубля был на редкость стабилен, в то время когда курсы доллара и евро и стоимость валютной корзины, падали.