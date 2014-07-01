Апрель 2019-го — 4-й месяц подряд укрепления Br-рубля к доллару, и причем с самым значительным процентом: по итогам января Br-рубль вырос к доллару на 0,46%, февраля — на 0,53%, марта — на 0,46%, отчетного апреля — на 1,07%. Br-рубль в этом апреле вырос ко всем главным в Беларуси валютам и удешевил, тем самым, 3-х валютную корзину Нацбанка (такое уже было недавно — в феврале).

Но особенностью апреля стала первая за долгое время привязка белорусского Br-рубля к российскому Rr-рублю: волатильность (амплитудность колебаний или скаляр вектора движения) курса Br/Rr в этом месяца была самой низкой среди всех других курсов валют и даже стоимости валютной корзины.

Когда как раньше в большинстве случаев наименьшими были движения именно стоимости валютной корзины и курса доллара. В апреле курс Rr-рубля был на редкость стабилен, в то время когда курсы доллара и евро и стоимость валютной корзины, падали.