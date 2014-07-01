RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Беларусь

Беларусь
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 08:22

Сколько в банках Беларуси денег населения

https://banki24.by/news/3227-skolko-v-bankah-belarusi
диаграммы

В конце марта 2019-го объем денежных средств физических лиц в банках Беларуси на депозитах всех видов и во всех валютах достиг рекордного номинального значения в Br-рублевом эквиваленте — Br22,28 млрд.
Но по своей покупательной способности еще далеко до реального исторического максимума, который был в начале 2016-го, сразу после девальвации Br-рубля, когда резко вырос Br-эквивалент инвалютной части этой денежной массы.
Как и долларовому её эквиваленту: сегодня он равен $10,47 млрд, а рекордный был $12,17 млрд в конце 2014-го.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 12:26

Чем Беларусь торгует с Молдовой и насколько (инфографика)

https://banki24.by/news/3232-chem-belar ... s-moldovoy
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 07:47

ВВП Беларуси превысил реальный докризисный уровень, но не долларовый (инфографика)

https://banki24.by/news/3235-vvp-belaru ... il-realnyy

I квартале 2019-го экономика Беларуси выросла, по первой оценке, на 1,1%. Индекс ВВП в формате Белстата (за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года) после сильного падения в январе растет с каждым месяцем, но остается очень низким.
Тем не менее, за 3 года (I квартал 2019-го к I кварталу 2016-го) экономика Беларуси выросла на 6,8%. И, наконец, преодолено кризисное падение 2015–16 гг.: ВВП I квартала 2019-го в реальном выражении больше ВВП I квартала 2014-го на 0,7%.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 09:49

Как отработала белорусская промышленность в I квартале (инфографика)

https://banki24.by/news/3242-kak-otrabo ... yshlennost

Посткризисный рост промышленности Беларуси начался в 2017-м году, и с начала 2019-го пошел уже 3-й год как Белстат ежемесячно публикует плюсовой индекс объема промышленного производства в формате «период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года». Но индекс этот сейчас значительно меньший, чем был в 2017-м и 2018-м. То есть в Беларуси замедлился рост промышленности.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:00

Какая средняя зарплата в Беларуси была в марте 2019-го – номинальная и реальная (инфографика)

https://banki24.by/news/3254-kakaya-sre ... zarplata-v

В марте 2019-го средняя по Беларуси начисленная (до уплаты налогов) заработная плата впервые, если только не учитывать «особенную» декабрьскую 2018-го среднюю зарплату, которая включила в себя премиальные и другие годовые выплаты, перевалила через Br1000-й рубеж, составив Br1056,9.
Номинальный прирост средней зарплаты в марте с февраля (за месяц) оказался значительный — 8,1%. Однако это — обычная сезонная динамика: каждый год в марте показатель средней зарплаты в Беларуси «подскакивает», что видно по средним многолетним фактическим результатам: больше мартовского прироста — только декабрьский.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:33

В регионах народ стоит в очереди за вакансией даже в $150(4000 грн.)
http://www.charter97.link/ru/news/2019/4/25/331854/
Навіть в ніщій Україні такого вже немає. Є частина людей, які получають 4000грн., але а черзі за такою зарплатою ніхто точно не стоїть. І Білорусь не Україна, там в конверті не платять.
Але ви вірте офіційні статистиці в 500$.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 11.11.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:58

Как живет Брагин, где люди получают $95
http://www.charter97.link/ru/news/2019/4/24/331736
В усій статті жодного нарікання на владу чи Лукашенко.
А це мене просто шокувало:
- Знаете, сколько в Брагине детей рожают? По 5 - 6! Так что Брагин живет, слава богу, - заверяет нас одна из ликвидаторов Любовь Константиновна.

А українцям все Порох і Гройсман винуваті.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 11.11.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 09:38

Чем Беларусь торгует с Литвой и насколько (инфографика)

https://banki24.by/news/3263-chem-belarus-torguet-s

Экспорт товаров из Беларуси в Литву за год (за последние 12 месяцев, за период «март 2018-го — февраль 2019-го»), по данным Белстата, составил $1,163 млрд, что на 25,4% больше, чем был год назад за такой же период.
Импорт товаров из Литвы в Беларусь с марта 2018-го по февраль 2019-го — втрое меньше, $379 млн, на 14,8% больше, чем годом раньше, с марта 2017-го по февраль 2018-го. Товарооборот, в результате, вырос за год на 22,6%.
Больший рост белорусского экспорта в Литву, чем литовского импорта в Беларусь привели к увеличению (на 31,3%, на $187 млн) плюсового для Беларуси сальдо в отчетном 12-месячном периоде — до $+784 млн.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:19

Белорусский рубль в апреле: сплошное падение валютных курсов и привязка к Rr-рублю (инфографика)

https://banki24.by/news/3267-belorusskiy-rubl-v-aprele

диаграммы

Апрель 2019-го — 4-й месяц подряд укрепления Br-рубля к доллару, и причем с самым значительным процентом: по итогам января Br-рубль вырос к доллару на 0,46%, февраля — на 0,53%, марта — на 0,46%, отчетного апреля — на 1,07%. Br-рубль в этом апреле вырос ко всем главным в Беларуси валютам и удешевил, тем самым, 3-х валютную корзину Нацбанка (такое уже было недавно — в феврале).
Но особенностью апреля стала первая за долгое время привязка белорусского Br-рубля к российскому Rr-рублю: волатильность (амплитудность колебаний или скаляр вектора движения) курса Br/Rr в этом месяца была самой низкой среди всех других курсов валют и даже стоимости валютной корзины.
Когда как раньше в большинстве случаев наименьшими были движения именно стоимости валютной корзины и курса доллара. В апреле курс Rr-рубля был на редкость стабилен, в то время когда курсы доллара и евро и стоимость валютной корзины, падали.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:41

Лукашенко понял: запахло жареным - и судорожно пытается сорвать аннексию Беларуси
https://belaruspartisan.by/politic/462587/
Стаття, як на мене дуже правдива, але і дуже тривожна.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 11.11.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Беларусь и Казахстан отказались поддержать Россию против Укр
ТупУм » Вів 01 лип, 2014 13:39
0 4590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2014 13:39
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6564)
02.05.2019 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.