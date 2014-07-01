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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:01

Размер банковской системы Беларуси приблизился к $35 млрд в эквиваленте (инфографика)

https://banki24.by/news/3270-razmer-ban ... y-belarusi

Активы и пассивы банков Беларуси с начала 2019-го года выросли в Br-рублевом эквиваленте на 0,77% (на Br570 млн), составив Br74,276 млрд. А в долларовом эквиваленте рост оказался заметно большим — на 2,25% (на $767 млн), благодаря укреплению Br-рубля к доллару в эти месяцы. И теперь размер банковской системы Беларуси 2-го уровня приблизился к $35 млрд — наибольшему за 3,5 года. Но до докризисного $-размера еще далеко.
maksimus silvestris
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andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:54

Прибыль и рентабельность банковской системы Беларуси по итогам I квартала 2019-го (инфографика)

https://banki24.by/news/3280-pribyl-i-r ... bankovskoy

Банковская система Беларуси с начала 2019-го года показывает хорошую прибыль: в абсолютном номинальном выражении в I квартале она стала рекордной для этого периода года, а годовая (12-месячной суммой) прибыль достигла исторического максимума. И даже в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, по сопоставимой покупательной способности Br-рубля, годовая прибыль приблизилась вплотную к докризисной 2014-го, которая тогда стала наибольшей, оставаясь таковой все кризисные годы. Растет прибыль и в долларовом эквиваленте, но здесь до докризисного уровня сегодняшнему результату еще далеко.
maksimus silvestris
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