Активы и пассивы банков Беларуси с начала 2019-го года выросли в Br-рублевом эквиваленте на 0,77% (на Br570 млн), составив Br74,276 млрд. А в долларовом эквиваленте рост оказался заметно большим — на 2,25% (на $767 млн), благодаря укреплению Br-рубля к доллару в эти месяцы. И теперь размер банковской системы Беларуси 2-го уровня приблизился к $35 млрд — наибольшему за 3,5 года. Но до докризисного $-размера еще далеко.
Банковская система Беларуси с начала 2019-го года показывает хорошую прибыль: в абсолютном номинальном выражении в I квартале она стала рекордной для этого периода года, а годовая (12-месячной суммой) прибыль достигла исторического максимума. И даже в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, по сопоставимой покупательной способности Br-рубля, годовая прибыль приблизилась вплотную к докризисной 2014-го, которая тогда стала наибольшей, оставаясь таковой все кризисные годы. Растет прибыль и в долларовом эквиваленте, но здесь до докризисного уровня сегодняшнему результату еще далеко.