В этом году реальный рост промышленности Беларуси намного меньше прошлогоднего. С одной стороны, такой маленький сегодняшний «плюс» (+1,2% за январь—апрель) — результат высокой сравнительной базы. Но эта база создана, в свою очередь, низкой (минусовой) сравнительной базой предыдущих периодов. Так что такое сильное падение плюсового процента с начала 2019-го — действительный признак замедления роста производства. В долларовом же эквиваленте посткризисный восстановительный рост промышленности прекратился вообще: $-эквивалент объема промышленного производства за январь—апрель 2019-го даже меньше, чем за январь—апрель 2018-го, несмотря на сильное укрепление Br-рубля с начала этого года. А в годовом формате созданный в 2018-м довольно высокий темп роста промышленного производства падает уже 13 месяцев, и в отчетном 12-месячном периоде «май 2018-го — апрель 2019-го» рост составил +3,3% против +7,2% ровно год назад.