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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:55

Замедление роста промышленности Беларуси в картинках

https://banki24.by/news/3309-zamedlenie ... i-belarusi
диаграммы

В этом году реальный рост промышленности Беларуси намного меньше прошлогоднего. С одной стороны, такой маленький сегодняшний «плюс» (+1,2% за январь—апрель) — результат высокой сравнительной базы. Но эта база создана, в свою очередь, низкой (минусовой) сравнительной базой предыдущих периодов. Так что такое сильное падение плюсового процента с начала 2019-го — действительный признак замедления роста производства.
В долларовом же эквиваленте посткризисный восстановительный рост промышленности прекратился вообще: $-эквивалент объема промышленного производства за январь—апрель 2019-го даже меньше, чем за январь—апрель 2018-го, несмотря на сильное укрепление Br-рубля с начала этого года.
А в годовом формате созданный в 2018-м довольно высокий темп роста промышленного производства падает уже 13 месяцев, и в отчетном 12-месячном периоде «май 2018-го — апрель 2019-го» рост составил +3,3% против +7,2% ровно год назад.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 07:22

Чем Беларусь торгует с Латвией и насколько (инфографика)

https://banki24.by/news/3313-chem-belarus-torguet-s
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:20

Средняя по Беларуси зарплата, наконец, устойчиво превысила Br1000 и $500 (инфографика)

https://banki24.by/news/3321-srednyaya- ... i-zarplata
диаграммы

В апреле средняя по Беларуси начисленная (до уплаты налогов с физических лиц) заработная плата составила Br1073,7. По курсу на конец месяца, апрельская средняя зарплата в $-эквиваленте — $510.
maksimus silvestris
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