RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Беларусь

Беларусь
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:55

Замедление роста промышленности Беларуси в картинках

https://banki24.by/news/3309-zamedlenie ... i-belarusi
диаграммы

В этом году реальный рост промышленности Беларуси намного меньше прошлогоднего. С одной стороны, такой маленький сегодняшний «плюс» (+1,2% за январь—апрель) — результат высокой сравнительной базы. Но эта база создана, в свою очередь, низкой (минусовой) сравнительной базой предыдущих периодов. Так что такое сильное падение плюсового процента с начала 2019-го — действительный признак замедления роста производства.
В долларовом же эквиваленте посткризисный восстановительный рост промышленности прекратился вообще: $-эквивалент объема промышленного производства за январь—апрель 2019-го даже меньше, чем за январь—апрель 2018-го, несмотря на сильное укрепление Br-рубля с начала этого года.
А в годовом формате созданный в 2018-м довольно высокий темп роста промышленного производства падает уже 13 месяцев, и в отчетном 12-месячном периоде «май 2018-го — апрель 2019-го» рост составил +3,3% против +7,2% ровно год назад.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 07:22

Чем Беларусь торгует с Латвией и насколько (инфографика)

https://banki24.by/news/3313-chem-belarus-torguet-s
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:20

Средняя по Беларуси зарплата, наконец, устойчиво превысила Br1000 и $500 (инфографика)

https://banki24.by/news/3321-srednyaya- ... i-zarplata
диаграммы

В апреле средняя по Беларуси начисленная (до уплаты налогов с физических лиц) заработная плата составила Br1073,7. По курсу на конец месяца, апрельская средняя зарплата в $-эквиваленте — $510.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 07:54

Сельское хозяйство Беларуси – в рецессии (инфографика)

https://banki24.by/news/3324-selskoe-ho ... belarusi-v
диаграммы

Сельское хозяйство Беларуси в последнее время не блещет успехами, показывая рецессивную динамику: Белстат уже 9 месяцев подряд публикует по этой отрасли экономики минусовые проценты в формате «период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года».
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 09:46

Чем Беларусь торгует с Россией и насколько (инфографика)

https://banki24.by/news/3329-chem-belarus-torguet-s
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 08:02

Уровень жизни белорусов превысил докризисный — Белстат (инфографика)

https://banki24.by/news/3331-uroven-zhi ... v-prevysil

В I квартале 2019-го реальные располагаемые доходы населения составили 107,3% к уровню I квартала 2018-го.
В январе—марте 2018-го тоже был рост — 107,6% к январю—марту 2017-го. За 2 года, таким образом, получился рост на 15,5% (I квартал 2019-го к I кварталу 2017-го).
И несмотря на то, что в январе—марте 2017-го, 2016-го и 2015-го было падение, оно за 3 года составило только 11,6% (всё — на основе официальных данных Белстата).
Таким образом, сегодняшние реальные располагаемые доходы населения уже стали выше докризисных на 2,1% (I квартал 2019-го к I кварталу 2014-го) — так получается исходя из данных Белстата.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:18

Кредитная задолженность населения в Беларуси безостановочно увеличивается

https://banki24.by/news/3339-kreditnaya ... seleniya-v
диаграмма

Кредитование физических лиц в Беларуси резко ускорилось с 2017-го, и задолженность населения по кредитам растет безостановочно. Каждый месяц вот уже в течение 2,5 лет она обновляет свой номинальный исторический максимум. А в апреле 2019-го прирост задолженности стал наибольшим месячным приростом с начала года.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 07:21

Белорусский рубль в мае снова укрепился ко всем валютам (инфографика)

https://banki24.by/news/3340-belorusskiy-rubl-v-mae
графики

Май 2019-го — 5-й месяц подряд укрепления Br-рубля к доллару, хотя и на самый небольшой среди этих месяцев процент: по итогам января Br-рубль вырос к доллару на 0,46%, февраля — на 0,53%, марта — на 0,46%, апреля — на 1,07%, а отчетного мая — на 0,32%. Но, как и в апреле, в мае Br-рубль вырос ко всем главным в Беларуси валютам, удешевив, таким образом, 3-хвалютную корзину Нацбанка.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Беларусь и Казахстан отказались поддержать Россию против Укр
ТупУм » Вів 01 лип, 2014 13:39
0 4632
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2014 13:39
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (498)
03.06.2019 08:21
Альфа-Банк (71650)
03.06.2019 08:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.