В этом году реальный рост промышленности Беларуси намного меньше прошлогоднего. С одной стороны, такой маленький сегодняшний «плюс» (+1,2% за январь—апрель) — результат высокой сравнительной базы. Но эта база создана, в свою очередь, низкой (минусовой) сравнительной базой предыдущих периодов. Так что такое сильное падение плюсового процента с начала 2019-го — действительный признак замедления роста производства. В долларовом же эквиваленте посткризисный восстановительный рост промышленности прекратился вообще: $-эквивалент объема промышленного производства за январь—апрель 2019-го даже меньше, чем за январь—апрель 2018-го, несмотря на сильное укрепление Br-рубля с начала этого года. А в годовом формате созданный в 2018-м довольно высокий темп роста промышленного производства падает уже 13 месяцев, и в отчетном 12-месячном периоде «май 2018-го — апрель 2019-го» рост составил +3,3% против +7,2% ровно год назад.
Сельское хозяйство Беларуси в последнее время не блещет успехами, показывая рецессивную динамику: Белстат уже 9 месяцев подряд публикует по этой отрасли экономики минусовые проценты в формате «период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года».
В I квартале 2019-го реальные располагаемые доходы населения составили 107,3% к уровню I квартала 2018-го. В январе—марте 2018-го тоже был рост — 107,6% к январю—марту 2017-го. За 2 года, таким образом, получился рост на 15,5% (I квартал 2019-го к I кварталу 2017-го). И несмотря на то, что в январе—марте 2017-го, 2016-го и 2015-го было падение, оно за 3 года составило только 11,6% (всё — на основе официальных данных Белстата). Таким образом, сегодняшние реальные располагаемые доходы населения уже стали выше докризисных на 2,1% (I квартал 2019-го к I кварталу 2014-го) — так получается исходя из данных Белстата.
Кредитование физических лиц в Беларуси резко ускорилось с 2017-го, и задолженность населения по кредитам растет безостановочно. Каждый месяц вот уже в течение 2,5 лет она обновляет свой номинальный исторический максимум. А в апреле 2019-го прирост задолженности стал наибольшим месячным приростом с начала года.
Май 2019-го — 5-й месяц подряд укрепления Br-рубля к доллару, хотя и на самый небольшой среди этих месяцев процент: по итогам января Br-рубль вырос к доллару на 0,46%, февраля — на 0,53%, марта — на 0,46%, апреля — на 1,07%, а отчетного мая — на 0,32%. Но, как и в апреле, в мае Br-рубль вырос ко всем главным в Беларуси валютам, удешевив, таким образом, 3-хвалютную корзину Нацбанка.
Традиционно отрицательное сальдо товаров в апреле увеличило свой «минус» до рекордного за 3,5 года, а среди апрельских результатов товарный «минус» отчетного апреля стал наибольшим с 2010-го. Традиционно же положительное сальдо внешнеэкономических услуг заметно уменьшило свой «плюс» (однако среди апрельских результатов всех предыдущих лет апрельский этого года стал наилучшим). Суммарное (товары + услуги) сальдо внешней торговли в апреле составило $-404 млн, став наихудшим месячным результатом с конца 2015-го года.
Казахстан и Беларусь — это участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что, по определению, должно давать значительные преимущества во взаимной межгосударственной торговле. И если для экспорта товаров из Беларуси в Казахстан эти преимущества работают, то для импорта нефти и газа в нефтегазодефицитную Беларусь из нефтегазоэкспортного Казахстана эти преимущества не работают: несмотря на то, что минеральное топливо — это более половины казахского импорта в Беларусь, его объем очень небольшой — у России, якобы, нет лишних трубопроводных транзитных возможностей для перекачки казахских углеводородов в Беларусь.