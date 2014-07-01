В конце мая 2019-го объем денежных средств населения в банках Беларуси на депозитах всех видов, всех сроков размещения и во всех валютах вновь обновил свое рекордное номинальное значение в Br-рублевом эквиваленте — Br22,33 млрд. Хотя с учетом инфляции, по своей покупательной способности, этой сумме далеко до реального исторического максимума, который был в начале 2016-го, сразу после девальвации Br-рубля (тогда сильно вырос Br-эквивалент инвалютной части этой денежной массы). Как и долларовому её эквиваленту: сегодня он — $10,65 млрд, а рекордный был в конце 2014-го — $12,17 млрд.