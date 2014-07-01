В конце мая 2019-го объем денежных средств населения в банках Беларуси на депозитах всех видов, всех сроков размещения и во всех валютах вновь обновил свое рекордное номинальное значение в Br-рублевом эквиваленте — Br22,33 млрд. Хотя с учетом инфляции, по своей покупательной способности, этой сумме далеко до реального исторического максимума, который был в начале 2016-го, сразу после девальвации Br-рубля (тогда сильно вырос Br-эквивалент инвалютной части этой денежной массы). Как и долларовому её эквиваленту: сегодня он — $10,65 млрд, а рекордный был в конце 2014-го — $12,17 млрд.
За I квартал 2019-го валовой внешний долг (ВВД) Беларуси в долларовом выражении номинально сократился на $368 млн и составил на конец квартала $38,676 млрд. За последние 5 лет в динамике ВВД нет ни существенного сокращения ни существенного роста внешней задолженности: он колеблется в пределах 37–40 $млрд. Основной целью внешних заимствований стало перекредитование и обслуживание ранее накопленных долгов.
Последние 5 лет были самыми трудными для экономики Беларуси. Завязанность на Россию — геополитическая и экономическая — «вылезла боком»: выстроенная сегодняшними властями Беларуси односторонность развития (работа исключительно на российский рынок) и примитивная открытость (импорт российской нефти со скидкой с последующим экспортом нефтепродуктов, выработанных из этой нефти, на Запад и в Украину по мировой цене) национальной экономики — это системная основа кризиса в Беларуси, а события, произошедшие в регионе после 2013-го года стали условиями для этого кризиса, возникновение которых было только вопросом времени.
Июнь — 6-й подряд месяц укрепления Br-рубля к доллару. На этот раз — на самый значительный за все эти месяцы процент Благодаря падению курса доллара июнь стал месяцем долларовых сверхдоходов для Br-рублевых депозитчиков: к процентам по Br-вкладам добавился двузначный процент долларовой ревальвации Br-рубля. Этому способствовало укрепление российского Rr-рубля к доллару на 3,5% и, главное, плотная привязка Br-рубля к Rr-рублю, которая отмечается уже 3-й месяц подряд Кроме того, удешевлению доллара США в Беларуси способствовало и ослабление американской валюты в мире