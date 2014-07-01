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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 07:42

Сколько денег белорусы держат в банковской системе

https://banki24.by/news/3376-skolko-den ... sy-derzhat
диаграммы

В конце мая 2019-го объем денежных средств населения в банках Беларуси на депозитах всех видов, всех сроков размещения и во всех валютах вновь обновил свое рекордное номинальное значение в Br-рублевом эквиваленте — Br22,33 млрд. Хотя с учетом инфляции, по своей покупательной способности, этой сумме далеко до реального исторического максимума, который был в начале 2016-го, сразу после девальвации Br-рубля (тогда сильно вырос Br-эквивалент инвалютной части этой денежной массы). Как и долларовому её эквиваленту: сегодня он — $10,65 млрд, а рекордный был в конце 2014-го — $12,17 млрд.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 07:11

Внешний долг Беларуси на конец I квартала 2019-го: размер и динамика – инфографика

https://banki24.by/news/3379-vneshniy-dolg-belarusi-na

За I квартал 2019-го валовой внешний долг (ВВД) Беларуси в долларовом выражении номинально сократился на $368 млн и составил на конец квартала $38,676 млрд. За последние 5 лет в динамике ВВД нет ни существенного сокращения ни существенного роста внешней задолженности: он колеблется в пределах 37–40 $млрд. Основной целью внешних заимствований стало перекредитование и обслуживание ранее накопленных долгов.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 07:21

Геополитический выбор властей обусловил экономический кризис в Беларуси

https://banki24.by/news/3413-geopolitic ... -obuslovil
диаграммы

Последние 5 лет были самыми трудными для экономики Беларуси. Завязанность на Россию — геополитическая и экономическая — «вылезла боком»: выстроенная сегодняшними властями Беларуси односторонность развития (работа исключительно на российский рынок) и примитивная открытость (импорт российской нефти со скидкой с последующим экспортом нефтепродуктов, выработанных из этой нефти, на Запад и в Украину по мировой цене) национальной экономики — это системная основа кризиса в Беларуси, а события, произошедшие в регионе после 2013-го года стали условиями для этого кризиса, возникновение которых было только вопросом времени.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:26

Белорусский рубль в июне «порвал» доллар (инфографика)

https://banki24.by/news/3416-belorusskiy-rubl-v-iyune

Июнь — 6-й подряд месяц укрепления Br-рубля к доллару. На этот раз — на самый значительный за все эти месяцы процент
Благодаря падению курса доллара июнь стал месяцем долларовых сверхдоходов для Br-рублевых депозитчиков: к процентам по Br-вкладам добавился двузначный процент долларовой ревальвации Br-рубля.
Этому способствовало укрепление российского Rr-рубля к доллару на 3,5% и, главное, плотная привязка Br-рубля к Rr-рублю, которая отмечается уже 3-й месяц подряд
Кроме того, удешевлению доллара США в Беларуси способствовало и ослабление американской валюты в мире
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:53

$100 млрд ВВП Беларуси – какой ценой?

https://banki24.by/news/3424-100-mlrd-vvp-belarusi

Итак, картина вырисовывается следующая. Достигнуть в 2025 году ВВП размером в $100 млрд при существующей сегодня в Беларуси форме управления экономикой возможно — инфляционным приращением и со значительной внешней подпиткой. Однако вместе с достижением этого нового сакрального показателя, беларусов в 2025 году ожидает не только увеличенная на несколько сотен долларов зарплата, но и самые высокие в регионе цены на всё, ужесточение импорта, 100%-я коммуналка и огромный внешний долг. А также опасность повтора 2011-го.
Или потеря суверенитета — если всё это профинансирует Россия в обмен на так называемую интеграцию.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:40

Размер банковской системы Беларуси впервые с 2015-го года превысил $35 млрд в эквиваленте благодаря укреплению Br-рубля (инфографика)

https://banki24.by/news/3428-razmer-ban ... y-belarusi

Активы (и пассивы) банков Беларуси с начала 2019-го года выросли в Br-рублевом эквиваленте незначительно — всего лишь на 0,14% (на Br106 млн), составив Br73,813 млрд. Но в долларовом эквиваленте прирост оказался намного большим — на 3,14% (на $1,073 млрд) — благодаря укреплению Br-рубля к доллару. И в конце мая 2019-го $-размер банковской системы Беларуси 2-го уровня превысил $35 млрд — впервые с осени 2015-го года. Но до докризисного $-размера еще далеко (был более $42 млрд в эквиваленте).
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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