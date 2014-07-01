Сезонность в динамике индекса потребительских цен в течение года в Беларуси характеризуется уменьшением процента месячной инфляции к лету и минимальными в году индексами в летние месяцы, часто показывающими дефляцию благодаря падению цен в секторе продовольственных товаров. Но в июне дефляция не фиксировалась в Беларуси еще ни разу. Июньской дефляции 2019-го года способствовала жаркая погода — более раннее созревание агропродукции. Кроме этого, поддержал дефляцию нулевой индекс в непродовольственном секторе — результат курсовой динамики Br-рубля, который укрепляется в этом году.