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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:16

Июньская дефляция в Беларуси – впервые в истории (инфографика)

https://banki24.by/news/3442-iyunskaya- ... v-belarusi

Сезонность в динамике индекса потребительских цен в течение года в Беларуси характеризуется уменьшением процента месячной инфляции к лету и минимальными в году индексами в летние месяцы, часто показывающими дефляцию благодаря падению цен в секторе продовольственных товаров.
Но в июне дефляция не фиксировалась в Беларуси еще ни разу. Июньской дефляции 2019-го года способствовала жаркая погода — более раннее созревание агропродукции. Кроме этого, поддержал дефляцию нулевой индекс в непродовольственном секторе — результат курсовой динамики Br-рубля, который укрепляется в этом году.
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