Сезонность в динамике индекса потребительских цен в течение года в Беларуси характеризуется уменьшением процента месячной инфляции к лету и минимальными в году индексами в летние месяцы, часто показывающими дефляцию благодаря падению цен в секторе продовольственных товаров. Но в июне дефляция не фиксировалась в Беларуси еще ни разу. Июньской дефляции 2019-го года способствовала жаркая погода — более раннее созревание агропродукции. Кроме этого, поддержал дефляцию нулевой индекс в непродовольственном секторе — результат курсовой динамики Br-рубля, который укрепляется в этом году.
Проценты по новым срочным депозитам физических лиц в банках Беларуси продолжают медленно подрастать: в национальной валюте – по всем видам вкладов (по отзывным и безотзывным, по «коротким» и «длинным»), а в иностранной валюте – по безотзывным и «длинным». В результате поднимается средняя по банковской системе процентная ставка по всем действующим (текущим) срочным вкладам. С учетом того, что в Br-рубль в этом году заметно укрепился к доллару, Br-вклады оказались в десятки раз более выгодные, чем долларовые: ревальвация Br-рубля создает двузначную $-доходность срочных Br-депозитов. В то время как размещение капитала на срочные $-вклады не только не обеспечивает его сохранение, но и создает реальный, с учетом инфляции убыток, уменьшая изначальную покупательную способность вложенной $-суммы.