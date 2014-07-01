Сезонность в динамике индекса потребительских цен в течение года в Беларуси характеризуется уменьшением процента месячной инфляции к лету и минимальными в году индексами в летние месяцы, часто показывающими дефляцию благодаря падению цен в секторе продовольственных товаров. Но в июне дефляция не фиксировалась в Беларуси еще ни разу. Июньской дефляции 2019-го года способствовала жаркая погода — более раннее созревание агропродукции. Кроме этого, поддержал дефляцию нулевой индекс в непродовольственном секторе — результат курсовой динамики Br-рубля, который укрепляется в этом году.
Проценты по новым срочным депозитам физических лиц в банках Беларуси продолжают медленно подрастать: в национальной валюте – по всем видам вкладов (по отзывным и безотзывным, по «коротким» и «длинным»), а в иностранной валюте – по безотзывным и «длинным». В результате поднимается средняя по банковской системе процентная ставка по всем действующим (текущим) срочным вкладам. С учетом того, что в Br-рубль в этом году заметно укрепился к доллару, Br-вклады оказались в десятки раз более выгодные, чем долларовые: ревальвация Br-рубля создает двузначную $-доходность срочных Br-депозитов. В то время как размещение капитала на срочные $-вклады не только не обеспечивает его сохранение, но и создает реальный, с учетом инфляции убыток, уменьшая изначальную покупательную способность вложенной $-суммы.
Прогноз усиления интереса белорусов к срочным Br-вкладам, чему способствует подъем процентных ставок по ним, номинальный рост доходов, и, главное, укрепление Br-рубля к доллару, что делает такие вклады наиболее выгодным на сегодня инструментом приращения финансового капитала, позволяющим увеличить $-эквивалент сбережений на двузначный годовой процент — в июне полностью оправдался: прирост остатков средств физлиц на срочных Br-рублевых депозитах в банках Беларуси оказался наибольшим за 2,5 года.
Население держит в банках Беларуси иностранной валюты на $7,452 млрд (на конец июня 2019 года). Это не что иное как инвалютные обязательства банковской системы перед физическими лицами. За июнь этих обязательств стало больше на $140 млн — наибольший прирост за 4 года, с августа 2015-го. При этом всех имеющихся сегодня иностранных финансовых активов в банковской системе Беларуси — на $10,351 млрд. Резкий прирост остатков отмечен и на депозитах срочных и на депозитах переводных, до востребования. Остатки на переводных депозитах физлиц в иностранной валюте достигли исторического максимума. Но основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах.