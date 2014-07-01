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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:16

Июньская дефляция в Беларуси – впервые в истории (инфографика)

https://banki24.by/news/3442-iyunskaya- ... v-belarusi

Сезонность в динамике индекса потребительских цен в течение года в Беларуси характеризуется уменьшением процента месячной инфляции к лету и минимальными в году индексами в летние месяцы, часто показывающими дефляцию благодаря падению цен в секторе продовольственных товаров.
Но в июне дефляция не фиксировалась в Беларуси еще ни разу. Июньской дефляции 2019-го года способствовала жаркая погода — более раннее созревание агропродукции. Кроме этого, поддержал дефляцию нулевой индекс в непродовольственном секторе — результат курсовой динамики Br-рубля, который укрепляется в этом году.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:30

Доходность депозитов физических лиц в Беларуси – какие вклады выгоднее (инфографика)

Читать полностью: https://banki24.by/news/3448-dohodnost- ... heskih-lic

Проценты по новым срочным депозитам физических лиц в банках Беларуси продолжают медленно подрастать: в национальной валюте – по всем видам вкладов (по отзывным и безотзывным, по «коротким» и «длинным»), а в иностранной валюте – по безотзывным и «длинным». В результате поднимается средняя по банковской системе процентная ставка по всем действующим (текущим) срочным вкладам.
С учетом того, что в Br-рубль в этом году заметно укрепился к доллару, Br-вклады оказались в десятки раз более выгодные, чем долларовые: ревальвация Br-рубля создает двузначную $-доходность срочных Br-депозитов. В то время как размещение капитала на срочные $-вклады не только не обеспечивает его сохранение, но и создает реальный, с учетом инфляции убыток, уменьшая изначальную покупательную способность вложенной $-суммы.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:48

В июне ускорился прирост остатков на срочных Br-рублевых вкладах физических лиц (инфографика)

Читать полностью: https://banki24.by/news/3450-v-iyune-uskorilsya-prirost

Прогноз усиления интереса белорусов к срочным Br-вкладам, чему способствует подъем процентных ставок по ним, номинальный рост доходов, и, главное, укрепление Br-рубля к доллару, что делает такие вклады наиболее выгодным на сегодня инструментом приращения финансового капитала, позволяющим увеличить $-эквивалент сбережений на двузначный годовой процент — в июне полностью оправдался: прирост остатков средств физлиц на срочных Br-рублевых депозитах в банках Беларуси оказался наибольшим за 2,5 года.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:19

В банковской системе Беларуси резко вырос объем депозитов физлиц в иностранной валюте (инфографика)

Читать полностью: https://banki24.by/news/3453-v-bankovsk ... e-belarusi

Население держит в банках Беларуси иностранной валюты на $7,452 млрд (на конец июня 2019 года). Это не что иное как инвалютные обязательства банковской системы перед физическими лицами. За июнь этих обязательств стало больше на $140 млн — наибольший прирост за 4 года, с августа 2015-го. При этом всех имеющихся сегодня иностранных финансовых активов в банковской системе Беларуси — на $10,351 млрд.
Резкий прирост остатков отмечен и на депозитах срочных и на депозитах переводных, до востребования. Остатки на переводных депозитах физлиц в иностранной валюте достигли исторического максимума. Но основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах.
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